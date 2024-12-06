https://ria.ru/20241206/zapad-1987739997.html

Запад хочет дезинтеграции Союзного государства, заявил Вольфович

Запад хочет дезинтеграции Союзного государства, заявил Вольфович - РИА Новости, 06.12.2024

Запад хочет дезинтеграции Союзного государства, заявил Вольфович

Запад хочет дезинтеграции Союзного государства Белоруссии и России, заявил госсекретарь совбеза республики Александр Вольфович. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:20

2024-12-06T15:20

2024-12-06T15:20

россия

белоруссия

сша

александр вольфович

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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Запад хочет дезинтеграции Союзного государства Белоруссии и России, заявил госсекретарь совбеза республики Александр Вольфович. "Геополитическая обстановка коренным образом поменялась. Тенденции в сфере безопасности, к сожалению, неутешительные. Прежде всего по вине США и коллективного Запада. Им крайне неудобно иметь рядом с собой такую сильную, независимую, суверенную интеграционную структуру, как Союзное государство. Поэтому их усилия направлены на дезинтеграцию нашего союза - России и Беларуси", - сказал Вольфович журналистам в пятницу в Минске на полях высшего госсовета Союзного государства. Он также сообщил, что на заседании ожидается утверждение проекта концепции безопасности Союзного государства. "В ней определены стратегические интересы Союзного государства, описана та обстановка, в которой функционирует Союзное государства, приоритетные направления его развития и механизмы обеспечения безопасности Союзного государства. Мы определили те риски, которые могут перейти в вызовы и угрозы для наших государств и, соответственно, механизмы, как противодействовать этим вызовам и угрозам", - рассказал госсекретарь. При этом, по его словам, в данном документе не прописан механизм использования ядерного оружия. "Не самоцель этого документа прописывать порядок применения тактического ядерного оружия. Это один из вопросов стратегического сдерживания", - подчеркнул Вольфович. Он добавил, что сегодня также ожидается подписание договора о взаимных гарантиях безопасности между Белоруссией и Россией.

https://ria.ru/20240909/bezopasnost-1971502026.html

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россия, белоруссия, сша, александр вольфович