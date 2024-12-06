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Напавшего на детей в краснодарской школе задержали - РИА Новости, 06.12.2024
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19:34 06.12.2024 (обновлено: 20:46 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/zaderzhanie-1987815484.html
Напавшего на детей в краснодарской школе задержали
Напавшего на детей в краснодарской школе задержали - РИА Новости, 06.12.2024
Напавшего на детей в краснодарской школе задержали
Напавший на детей в школе Краснодара задержан на месте происшествия, заявили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T19:34
2024-12-06T20:46
происшествия
краснодарский край
нападение в краснодарской школе
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Напавший на детей в школе Краснодара задержан на месте происшествия, заявили в оперштабе Краснодарского края.Ранее в прокуратуре заявили РИА Новости, что восьмиклассник напал на двоих учеников школы в Краснодаре.Как сообщает оперштаб региона, в результате конфликта трое подростков получили ножевые ранения, еще двое - легкие травмы."Пострадавшие несовершеннолетние и их семьи на профилактическом учете не состоят. Нападавший задержан на месте происшествия. В настоящее время в школе работают правоохранительные органы", - сообщается в Telegram-канале оперштаба Кубани.
https://ria.ru/20241206/shkola-1987815325.html
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, нападение в краснодарской школе
Происшествия, Краснодарский край, Нападение в краснодарской школе
Напавшего на детей в краснодарской школе задержали

Оперштаб Кубани: напавшего на детей в школе задержали на месте происшествия

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Напавший на детей в школе Краснодара задержан на месте происшествия, заявили в оперштабе Краснодарского края.
Ранее в прокуратуре заявили РИА Новости, что восьмиклассник напал на двоих учеников школы в Краснодаре.
Как сообщает оперштаб региона, в результате конфликта трое подростков получили ножевые ранения, еще двое - легкие травмы.
«
"Пострадавшие несовершеннолетние и их семьи на профилактическом учете не состоят. Нападавший задержан на месте происшествия. В настоящее время в школе работают правоохранительные органы", - сообщается в Telegram-канале оперштаба Кубани.
Место происшествия, где трое учеников пострадали после конфликта в школе поселка Российского на Кубани - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Губернатор Кубани поручил разобраться с делом о нападении в школе
Вчера, 19:34
 
ПроисшествияКраснодарский крайНападение в краснодарской школе
 
 
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