https://ria.ru/20241206/zaderzhanie-1987815484.html

Напавшего на детей в краснодарской школе задержали

Напавшего на детей в краснодарской школе задержали - РИА Новости, 06.12.2024

Напавшего на детей в краснодарской школе задержали

Напавший на детей в школе Краснодара задержан на месте происшествия, заявили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T19:34

2024-12-06T19:34

2024-12-06T20:46

происшествия

краснодарский край

нападение в краснодарской школе

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Напавший на детей в школе Краснодара задержан на месте происшествия, заявили в оперштабе Краснодарского края.Ранее в прокуратуре заявили РИА Новости, что восьмиклассник напал на двоих учеников школы в Краснодаре.Как сообщает оперштаб региона, в результате конфликта трое подростков получили ножевые ранения, еще двое - легкие травмы."Пострадавшие несовершеннолетние и их семьи на профилактическом учете не состоят. Нападавший задержан на месте происшествия. В настоящее время в школе работают правоохранительные органы", - сообщается в Telegram-канале оперштаба Кубани.

https://ria.ru/20241206/shkola-1987815325.html

краснодарский край

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, нападение в краснодарской школе