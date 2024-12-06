https://ria.ru/20241206/zaderzhanie-1987815484.html
Напавшего на детей в краснодарской школе задержали
Напавшего на детей в краснодарской школе задержали - РИА Новости, 06.12.2024
Напавшего на детей в краснодарской школе задержали
Напавший на детей в школе Краснодара задержан на месте происшествия, заявили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T19:34
2024-12-06T19:34
2024-12-06T20:46
происшествия
краснодарский край
нападение в краснодарской школе
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Напавший на детей в школе Краснодара задержан на месте происшествия, заявили в оперштабе Краснодарского края.Ранее в прокуратуре заявили РИА Новости, что восьмиклассник напал на двоих учеников школы в Краснодаре.Как сообщает оперштаб региона, в результате конфликта трое подростков получили ножевые ранения, еще двое - легкие травмы."Пострадавшие несовершеннолетние и их семьи на профилактическом учете не состоят. Нападавший задержан на месте происшествия. В настоящее время в школе работают правоохранительные органы", - сообщается в Telegram-канале оперштаба Кубани.
https://ria.ru/20241206/shkola-1987815325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, нападение в краснодарской школе
Происшествия, Краснодарский край, Нападение в краснодарской школе
Напавшего на детей в краснодарской школе задержали
Оперштаб Кубани: напавшего на детей в школе задержали на месте происшествия