https://ria.ru/20241206/zabelin-1987769198.html

Почти 12 тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье через 122

Почти 12 тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье через 122 - РИА Новости, 06.12.2024

Почти 12 тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье через 122

Почти 12 тысяч человек узнали о состоянии родственника в Подмосковье по номеру телефона 122 с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T17:02

2024-12-06T17:02

2024-12-06T17:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Почти 12 тысяч человек узнали о состоянии родственника в Подмосковье по номеру телефона 122 с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Для удобства жителей, чтобы сэкономить свое время и не тратить его на поездку до медучреждения, уточнить состояние родственника можно по номеру 122. После звонка с вами свяжется лечащий врач или сотрудник медучреждения, который даст ответы на волнующие вопросы", - рассказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что уже почти 12 тысяч человек узнали о состоянии родственника с начала года по номеру 122. Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. На данный момент проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.

https://ria.ru/20241206/pensionery-1987750804.html

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