https://ria.ru/20241206/yubiley-1987798823.html

В Оренбуржье отметили двойной юбилей региона

В Оренбуржье отметили двойной юбилей региона - РИА Новости, 06.12.2024

В Оренбуржье отметили двойной юбилей региона

В пятницу в Оренбургской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное двойному юбилею – 280-летию губернии и 90-летию области,... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T18:26

2024-12-06T18:26

2024-12-06T18:27

оренбургская область

россия

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В пятницу в Оренбургской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное двойному юбилею – 280-летию губернии и 90-летию области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил оренбуржцев с праздником. "Во все времена Оренбуржье являлось форпостом страны, воротами из Азии в Россию. Участвуя во всех значимых событиях, мы всегда были на виду, на передовой развития, прогресса и инноваций. Наш край вдохновлял великих людей и становился родиной новых талантов. Мы бережно храним память о каждом, кто был связан с Оренбуржьем: поэтах, писателях, музыкантах, художниках, космонавтах, великих полководцах и государственных деятелях. Сегодня мы современный, стратегически важный регион с развитой промышленностью. Мы, без преувеличения, обеспечиваем благополучие всей страны", - приводит пресс-служба слова Паслера. Он добавил, что в характере оренбуржцев – милосердие, сострадание и готовность встать на защиту Родины. "Сегодня наши бойцы отстаивают интересы страны в зоне специальной военной операции. Показывают истинное мужество, отвагу, героизм. Как и их семьи, которые ждут воинов дома с победой. Победа обязательно будет за нами! Наш регион уникален. Несмотря на удаленность от центра России, он имеет особое значение. Стратегическое, экономическое, социальное. Мы сохранили самобытность. Сберегли наследие предков. Своим ежедневным трудом мы пишем новую историю. Живи и процветай, Оренбуржье!" - сказал губернатор. В торжественной обстановке глава региона вручил награды. На сцене филармонии выступили творческие коллективы, которые исполнили произведения, посвященные России и Оренбургскому краю. Концерт увидели тысячи зрителей по всей области в прямой трансляции, организованной из большого концертного зала филармонии. Мероприятие транслировалось в центральных и детских библиотеках, дворцах и домах культуры, клубах народного творчества при СДК и администрациях муниципалитетов.

https://ria.ru/20241205/pasler-1987604976.html

https://ria.ru/20241205/vyshki-1987604691.html

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россия, оренбургская область, денис паслер