Рейтинг@Mail.ru
В Оренбуржье отметили двойной юбилей региона - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
18:26 06.12.2024 (обновлено: 18:27 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/yubiley-1987798823.html
В Оренбуржье отметили двойной юбилей региона
В Оренбуржье отметили двойной юбилей региона - РИА Новости, 06.12.2024
В Оренбуржье отметили двойной юбилей региона
В пятницу в Оренбургской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное двойному юбилею – 280-летию губернии и 90-летию области,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T18:26
2024-12-06T18:27
оренбургская область
россия
оренбургская область
денис паслер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_57bc28582d7cdf269c4bba303be96269.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В пятницу в Оренбургской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное двойному юбилею – 280-летию губернии и 90-летию области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил оренбуржцев с праздником. "Во все времена Оренбуржье являлось форпостом страны, воротами из Азии в Россию. Участвуя во всех значимых событиях, мы всегда были на виду, на передовой развития, прогресса и инноваций. Наш край вдохновлял великих людей и становился родиной новых талантов. Мы бережно храним память о каждом, кто был связан с Оренбуржьем: поэтах, писателях, музыкантах, художниках, космонавтах, великих полководцах и государственных деятелях. Сегодня мы современный, стратегически важный регион с развитой промышленностью. Мы, без преувеличения, обеспечиваем благополучие всей страны", - приводит пресс-служба слова Паслера. Он добавил, что в характере оренбуржцев – милосердие, сострадание и готовность встать на защиту Родины. "Сегодня наши бойцы отстаивают интересы страны в зоне специальной военной операции. Показывают истинное мужество, отвагу, героизм. Как и их семьи, которые ждут воинов дома с победой. Победа обязательно будет за нами! Наш регион уникален. Несмотря на удаленность от центра России, он имеет особое значение. Стратегическое, экономическое, социальное. Мы сохранили самобытность. Сберегли наследие предков. Своим ежедневным трудом мы пишем новую историю. Живи и процветай, Оренбуржье!" - сказал губернатор. В торжественной обстановке глава региона вручил награды. На сцене филармонии выступили творческие коллективы, которые исполнили произведения, посвященные России и Оренбургскому краю. Концерт увидели тысячи зрителей по всей области в прямой трансляции, организованной из большого концертного зала филармонии. Мероприятие транслировалось в центральных и детских библиотеках, дворцах и домах культуры, клубах народного творчества при СДК и администрациях муниципалитетов.
https://ria.ru/20241205/pasler-1987604976.html
https://ria.ru/20241205/vyshki-1987604691.html
россия
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_1834:0:4565:2048_1920x0_80_0_0_b839d9dbd7b50184f241056e16bcc9c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оренбургская область, денис паслер
Оренбургская область, Россия, Оренбургская область, Денис Паслер
В Оренбуржье отметили двойной юбилей региона

В Оренбургской областной филармонии отметили двойной юбилей региона

© РИА Новости / Валерий Гуньков | Перейти в медиабанкОренбург
Оренбург - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Валерий Гуньков
Перейти в медиабанк
Оренбург. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В пятницу в Оренбургской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное двойному юбилею – 280-летию губернии и 90-летию области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил оренбуржцев с праздником.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Денис Паслер рассказал о трудоустройстве участников СВО
5 декабря, 20:01
"Во все времена Оренбуржье являлось форпостом страны, воротами из Азии в Россию. Участвуя во всех значимых событиях, мы всегда были на виду, на передовой развития, прогресса и инноваций. Наш край вдохновлял великих людей и становился родиной новых талантов. Мы бережно храним память о каждом, кто был связан с Оренбуржьем: поэтах, писателях, музыкантах, художниках, космонавтах, великих полководцах и государственных деятелях. Сегодня мы современный, стратегически важный регион с развитой промышленностью. Мы, без преувеличения, обеспечиваем благополучие всей страны", - приводит пресс-служба слова Паслера.
Он добавил, что в характере оренбуржцев – милосердие, сострадание и готовность встать на защиту Родины.
"Сегодня наши бойцы отстаивают интересы страны в зоне специальной военной операции. Показывают истинное мужество, отвагу, героизм. Как и их семьи, которые ждут воинов дома с победой. Победа обязательно будет за нами! Наш регион уникален. Несмотря на удаленность от центра России, он имеет особое значение. Стратегическое, экономическое, социальное. Мы сохранили самобытность. Сберегли наследие предков. Своим ежедневным трудом мы пишем новую историю. Живи и процветай, Оренбуржье!" - сказал губернатор.
В торжественной обстановке глава региона вручил награды. На сцене филармонии выступили творческие коллективы, которые исполнили произведения, посвященные России и Оренбургскому краю.
Концерт увидели тысячи зрителей по всей области в прямой трансляции, организованной из большого концертного зала филармонии. Мероприятие транслировалось в центральных и детских библиотеках, дворцах и домах культуры, клубах народного творчества при СДК и администрациях муниципалитетов.
Вышка мобильной связи - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
В 21 населенном пункте Оренбуржья установят новые вышки мобильной связи
5 декабря, 19:58
 
Оренбургская областьРоссияОренбургская областьДенис Паслер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала