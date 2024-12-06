https://ria.ru/20241206/yakutiya-1987765930.html

В Якутии нашли 145 тонн прогнозных ресурсов золота

В Якутии нашли 145 тонн прогнозных ресурсов золота - РИА Новости, 06.12.2024

В Якутии нашли 145 тонн прогнозных ресурсов золота

"Росгеология" выявила на Делянкирской площади в Якутии более 145 тонн прогнозных ресурсов рудного золота, сообщила компания. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:53

2024-12-06T16:53

2024-12-06T19:00

экономика

россия

александр козлов (глава минприроды)

росгеология

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Росгеология" выявила на Делянкирской площади в Якутии более 145 тонн прогнозных ресурсов рудного золота, сообщила компания."Прогнозные ресурсы рудного золота оценены в 145,17 тонн, в том числе по категории Р1 — 22,77 тонны со средним содержанием 2,52 грамма на тонн, по категории Р2 — 122,4 тонны со средним содержанием 6,86 грамма на тонну", — говорится в заявлении.Уточняется, что поисковые работы проводились в 2022-2024 годах. Делянкирская площадь расположена в Оймяконском и Момском улусах Якутии.Согласно геолого-экономической оценке, горно-обогатительные работы на этом объекте в нынешних условиях могут быть высоко эффективными. В первую очередь, это связано с высоким содержанием золота и большой ресурсной базой площади. Кроме того, объект находится в относительно освоенном районе. Во время поисковых работ на перспективных участках Красивом и Тунгусском сотрудники дочернего предприятия "Росгеологии" — АО "Якутскгеология" — нашли и исследовали канавы и скважины 22 золотоносных зон вместо предусмотренных пяти минерализованных зон. По результатам лабораторно-технологических исследований золотосодержащих руд удалось выяснить, что технологическое извлечение золота составляет от 88,3% до 93,94%. В январе 2022 года министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов сообщил, что в рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды" Якутия получит 4,4 миллиарда рублей на семь перспективных площадей, в число которых вошла Делянкирская. В феврале того же года Якутнедра объявили открытый конкурс на выполнение поисковых работ на рудное золото на Делянкирской площади. Срок исполнения контракта — до 20 декабря 2024 года.

https://ria.ru/20241121/zoloto-1984977238.html

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экономика, россия, александр козлов (глава минприроды), росгеология