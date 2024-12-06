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В Якутии нашли 145 тонн прогнозных ресурсов золота - РИА Новости, 06.12.2024
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16:53 06.12.2024 (обновлено: 19:00 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/yakutiya-1987765930.html
В Якутии нашли 145 тонн прогнозных ресурсов золота
В Якутии нашли 145 тонн прогнозных ресурсов золота - РИА Новости, 06.12.2024
В Якутии нашли 145 тонн прогнозных ресурсов золота
"Росгеология" выявила на Делянкирской площади в Якутии более 145 тонн прогнозных ресурсов рудного золота, сообщила компания. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:53
2024-12-06T19:00
экономика
россия
александр козлов (глава минприроды)
росгеология
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Росгеология" выявила на Делянкирской площади в Якутии более 145 тонн прогнозных ресурсов рудного золота, сообщила компания."Прогнозные ресурсы рудного золота оценены в 145,17 тонн, в том числе по категории Р1 — 22,77 тонны со средним содержанием 2,52 грамма на тонн, по категории Р2 — 122,4 тонны со средним содержанием 6,86 грамма на тонну", — говорится в заявлении.Уточняется, что поисковые работы проводились в 2022-2024 годах. Делянкирская площадь расположена в Оймяконском и Момском улусах Якутии.Согласно геолого-экономической оценке, горно-обогатительные работы на этом объекте в нынешних условиях могут быть высоко эффективными. В первую очередь, это связано с высоким содержанием золота и большой ресурсной базой площади. Кроме того, объект находится в относительно освоенном районе. Во время поисковых работ на перспективных участках Красивом и Тунгусском сотрудники дочернего предприятия "Росгеологии" — АО "Якутскгеология" — нашли и исследовали канавы и скважины 22 золотоносных зон вместо предусмотренных пяти минерализованных зон. По результатам лабораторно-технологических исследований золотосодержащих руд удалось выяснить, что технологическое извлечение золота составляет от 88,3% до 93,94%. В январе 2022 года министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов сообщил, что в рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды" Якутия получит 4,4 миллиарда рублей на семь перспективных площадей, в число которых вошла Делянкирская. В феврале того же года Якутнедра объявили открытый конкурс на выполнение поисковых работ на рудное золото на Делянкирской площади. Срок исполнения контракта — до 20 декабря 2024 года.
https://ria.ru/20241121/zoloto-1984977238.html
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экономика, россия, александр козлов (глава минприроды), росгеология
Экономика, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Росгеология
В Якутии нашли 145 тонн прогнозных ресурсов золота

"Росгеология" выявила в Якутии 145 тонн прогнозных ресурсов рудного золота

© Фото : Росгеология"Росгеология" выявила в Якутии на Делянкирской площади более 145 тонн прогнозных ресурсов рудного золота
Росгеология выявила в Якутии на Делянкирской площади более 145 тонн прогнозных ресурсов рудного золота - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Росгеология
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Росгеология" выявила на Делянкирской площади в Якутии более 145 тонн прогнозных ресурсов рудного золота, сообщила компания.
«
"Прогнозные ресурсы рудного золота оценены в 145,17 тонн, в том числе по категории Р1 — 22,77 тонны со средним содержанием 2,52 грамма на тонн, по категории Р2 — 122,4 тонны со средним содержанием 6,86 грамма на тонну", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что поисковые работы проводились в 2022-2024 годах. Делянкирская площадь расположена в Оймяконском и Момском улусах Якутии.
Согласно геолого-экономической оценке, горно-обогатительные работы на этом объекте в нынешних условиях могут быть высоко эффективными. В первую очередь, это связано с высоким содержанием золота и большой ресурсной базой площади. Кроме того, объект находится в относительно освоенном районе.
Во время поисковых работ на перспективных участках Красивом и Тунгусском сотрудники дочернего предприятия "Росгеологии" — АО "Якутскгеология" — нашли и исследовали канавы и скважины 22 золотоносных зон вместо предусмотренных пяти минерализованных зон. По результатам лабораторно-технологических исследований золотосодержащих руд удалось выяснить, что технологическое извлечение золота составляет от 88,3% до 93,94%.
В январе 2022 года министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов сообщил, что в рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды" Якутия получит 4,4 миллиарда рублей на семь перспективных площадей, в число которых вошла Делянкирская. В феврале того же года Якутнедра объявили открытый конкурс на выполнение поисковых работ на рудное золото на Делянкирской площади. Срок исполнения контракта — до 20 декабря 2024 года.

"Росгеология" — многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.

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