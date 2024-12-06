https://ria.ru/20241206/vtb-1987704746.html

В проекте "Именные гранты — 2024" 20 студентов получили по 200 тысяч рублей

В проекте "Именные гранты — 2024" 20 студентов получили по 200 тысяч рублей - РИА Новости, 06.12.2024

В проекте "Именные гранты — 2024" 20 студентов получили по 200 тысяч рублей

Завершилась программа "Именные гранты ВТБ - 2024", в рамках которой 20 студентов получили награду в размере 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T13:14

2024-12-06T13:14

2024-12-06T13:14

втб (банк)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Завершилась программа "Именные гранты ВТБ - 2024", в рамках которой 20 студентов получили награду в размере 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба банка. Программа направлена на поддержку и развитие молодых специалистов. Проект проводился в пятый раз и проходил в формате образовательного онлайн-курса, в ходе которого участники посещали мастер-классы и выполняли домашние задания. Участники, получившие наибольшее количество баллов по итогам выполнения заданий, получили главный приз — гранты в размере 200 тысяч рублей. В этом году банк получил более 5 500 заявок на участие в программе. По результатам отборочного тестирования 1 632 человека были приглашены на образовательный онлайн-курс из восьми мастер-классов. Помимо прошедших отбор студентов, еще 2 055 человек были приглашены на онлайн-курс в качестве слушателей. На финальное онлайн-мероприятие были приглашены все участники и слушатели. Насыщенная программа финала включала в себя панельную дискуссию с экспертами банка на тему "Образование, нетворкинг и грант — инвестиции в твое будущее", выступление спикера на тему "Будущее за вами: как молодому специалисту начать карьеру и быстро расти в компании", а также квиз и интерактивный квест. Топ-250 студентов получили сертификаты участников конкурса, фаст-треки на программы стажировок в ВТБ и памятные призы от банка, а 20 победителей – гранты в размере 200 тысяч рублей, которые они смогут инвестировать в свое профессиональное развитие. "На протяжении пяти лет программа неуклонно развивалась, привлекая все большее число студентов из ведущих вузов страны. За это время программа собрала более 35 тысяч регистраций и объединила 15 тысяч участников, а более 100 финалистов получили гранты на профессиональное развитие. Мы гордимся тем, что вносим вклад в развитие молодежи и помогаем студентам развить свои навыки, необходимые для будущей карьеры", — сказал руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент банка ВТБ Глеб Ермаков, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20241204/sergeychuk-1987331670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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втб (банк)