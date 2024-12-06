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В Союзном государстве проведут слет волонтеров серебряного возраста - РИА Новости, 06.12.2024
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
17:56 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/volontery-1987790001.html
В Союзном государстве проведут слет волонтеров серебряного возраста
В Союзном государстве проведут слет волонтеров серебряного возраста - РИА Новости, 06.12.2024
В Союзном государстве проведут слет волонтеров серебряного возраста
Все большую популярность набирает волонтерское движение среди старших поколений, сообщила журналистам зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по труду, РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:56
2024-12-06T17:56
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Все большую популярность набирает волонтерское движение среди старших поколений, сообщила журналистам зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению Ирина Костевич, передает корреспондент Sputnik.Костевич добавила, что в Союзном государстве планируют провести слет волонтеров серебряного возраста. "По факту сегодня активное развитие получают волонтеры серебряного возраста. Знаете, такие проекты "равный равному", когда человек уже преклонного возраста, но великолепное здоровье, и при этом по соседству у него проживает пожилой человек, который уже не может обеспечить себе самообслуживание. И вот равный помогает равному", - пояснила парламентарий. Она обратила внимание, что актуально и волонтерство среди совсем юных. Например, в Минской области был запущен проект "Внуки на пороге". Суть его в том, что школьники из 1 и 2 классов помогают людям пожилого возраста. "…И у мальчика, у которого умерла бабушка… Он нашел себе бабушку, у которой никогда не было внуков. То есть она нашла себе внука… Вот такие теплые, душевные проекты. Их надо тиражировать", - добавила Костевич. Депутат подчеркнула, что чем больше людей будет вовлечено в волонтерское движение, тем сильнее будет нация, которая сможет противостоять любой проблеме.
https://ria.ru/20241206/novichkov-1987751094.html
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россия, белоруссия, союзное государство
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Союзное государство
В Союзном государстве проведут слет волонтеров серебряного возраста

Ирина Костевич: среди старших поколений набирает популярность волонтерство

© iStock.com / CherriesJDПожилая пара в парке
Пожилая пара в парке - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© iStock.com / CherriesJD
Пожилая пара в парке . Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Все большую популярность набирает волонтерское движение среди старших поколений, сообщила журналистам зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению Ирина Костевич, передает корреспондент Sputnik.
Костевич добавила, что в Союзном государстве планируют провести слет волонтеров серебряного возраста.
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"По факту сегодня активное развитие получают волонтеры серебряного возраста. Знаете, такие проекты "равный равному", когда человек уже преклонного возраста, но великолепное здоровье, и при этом по соседству у него проживает пожилой человек, который уже не может обеспечить себе самообслуживание. И вот равный помогает равному", - пояснила парламентарий.
Она обратила внимание, что актуально и волонтерство среди совсем юных. Например, в Минской области был запущен проект "Внуки на пороге". Суть его в том, что школьники из 1 и 2 классов помогают людям пожилого возраста.
"…И у мальчика, у которого умерла бабушка… Он нашел себе бабушку, у которой никогда не было внуков. То есть она нашла себе внука… Вот такие теплые, душевные проекты. Их надо тиражировать", - добавила Костевич.
Депутат подчеркнула, что чем больше людей будет вовлечено в волонтерское движение, тем сильнее будет нация, которая сможет противостоять любой проблеме.
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