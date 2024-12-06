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Во Владивостоке осудили пятерых работников рыбодобывающей компании - РИА Новости, 06.12.2024
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05:29 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/vladivostok-1987642717.html
Во Владивостоке осудили пятерых работников рыбодобывающей компании
Во Владивостоке осудили пятерых работников рыбодобывающей компании - РИА Новости, 06.12.2024
Во Владивостоке осудили пятерых работников рыбодобывающей компании
Пятеро работников рыбодобывающей компании "Бринер" осуждены к лишению свободы на срок от 3 лет 4 месяцев до 4 лет 2 месяцев за систематические избиения и... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T05:29
2024-12-06T05:29
происшествия
справки
берингово море
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Пятеро работников рыбодобывающей компании "Бринер" осуждены к лишению свободы на срок от 3 лет 4 месяцев до 4 лет 2 месяцев за систематические избиения и истязания матросов на плавзаводе "Святой Владимир" в Беринговом море, сообщает Ленинский районный суд Владивостока. В 2021 году следователи сообщали, что с 2017 года по июль 2021 года работники ООО "Эльбрус" и ООО "Бринер" на борту водных судов - плавзаводов "Святой Владимир", "Багратион" и рефрижератора "Рустика", добывавших рыбу в акватории Тихого океана, - незаконно лишили свободы членов экипажей. Возбуждено дело по статье "Незаконное лишение свободы". Также установлены факты истязаний матросов на рыболовных суднах "Святой Владимир" и "Багратион". Суд отмечает, что фигуранты Кривоножко, Корольков, Наумов и Хайридинов признаны виновными по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия. Хайридинов и Якубенко также осуждены по статье "истязание". "Кривоножко Д.В. назначено наказание на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Королькову Ю.Н. назначено наказание на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Наумову А.С. назначено наказание на срок 4 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Хайридинову И.С. назначено наказание на срок 4 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Якубенко А.Д. назначено 3 года 4 месяца исправительной колонии общего режима. По данным суда, в июле 2017 года пятеро осужденных, выполняя функции сотрудников службы безопасности на борту судна "Святой Владимир", избивали матросов-обработчиков рыбы, издевались над ними, чтобы те быстрее работали и выполняли производственный план. Делали они это для улучшения финансового состояния ООО "Бринер" и получения премий, которые зависели от объемов переработанной матросами плавзавода рыбы. Кроме того, суд установил, что в июле - августе 2021 года Хайридинов и Якубенко на этом же судне систематически избивали матросов руками и ногами, а также рыбой, оскорбляли их и издевались. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20241203/zakaz-1987092108.html
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происшествия, справки, берингово море, владивосток, тихий океан
Происшествия, Справки, Берингово море, Владивосток, Тихий океан
Во Владивостоке осудили пятерых работников рыбодобывающей компании

Пятеро работников рыбодобывающей компании "Бринер" осуждены за избиения матросов

© РИА Новости / Андрей Шапран | Перейти в медиабанкМассовый лов красной рыбы на побережье Берингова моря в Анадыре
Массовый лов красной рыбы на побережье Берингова моря в Анадыре - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Массовый лов красной рыбы на побережье Берингова моря в Анадыре . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Пятеро работников рыбодобывающей компании "Бринер" осуждены к лишению свободы на срок от 3 лет 4 месяцев до 4 лет 2 месяцев за систематические избиения и истязания матросов на плавзаводе "Святой Владимир" в Беринговом море, сообщает Ленинский районный суд Владивостока.
В 2021 году следователи сообщали, что с 2017 года по июль 2021 года работники ООО "Эльбрус" и ООО "Бринер" на борту водных судов - плавзаводов "Святой Владимир", "Багратион" и рефрижератора "Рустика", добывавших рыбу в акватории Тихого океана, - незаконно лишили свободы членов экипажей. Возбуждено дело по статье "Незаконное лишение свободы". Также установлены факты истязаний матросов на рыболовных суднах "Святой Владимир" и "Багратион".
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Суд отмечает, что фигуранты Кривоножко, Корольков, Наумов и Хайридинов признаны виновными по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия. Хайридинов и Якубенко также осуждены по статье "истязание".
"Кривоножко Д.В. назначено наказание на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Королькову Ю.Н. назначено наказание на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Наумову А.С. назначено наказание на срок 4 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Хайридинову И.С. назначено наказание на срок 4 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Якубенко А.Д. назначено 3 года 4 месяца исправительной колонии общего режима.
По данным суда, в июле 2017 года пятеро осужденных, выполняя функции сотрудников службы безопасности на борту судна "Святой Владимир", избивали матросов-обработчиков рыбы, издевались над ними, чтобы те быстрее работали и выполняли производственный план. Делали они это для улучшения финансового состояния ООО "Бринер" и получения премий, которые зависели от объемов переработанной матросами плавзавода рыбы.
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Кроме того, суд установил, что в июле - августе 2021 года Хайридинов и Якубенко на этом же судне систематически избивали матросов руками и ногами, а также рыбой, оскорбляли их и издевались.
Приговор в законную силу не вступил.
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