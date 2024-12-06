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На Западе забили тревогу из-за условий Трампа России - РИА Новости, 06.12.2024
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03:10 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/usloviya-1987637678.html
На Западе забили тревогу из-за условий Трампа России
На Западе забили тревогу из-за условий Трампа России - РИА Новости, 06.12.2024
На Западе забили тревогу из-за условий Трампа России
У будущего президента США Дональда Трампа не получится навязать России свои условия по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил профессор... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T03:10
2024-12-06T03:10
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
джон миршаймер
джо байден
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. У будущего президента США Дональда Трампа не получится навязать России свои условия по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Трамп и его помощники жестко высказываются об Украине. Они хотят сказать русским, что хотят заключить сделку, и если русские не согласятся сесть за стол переговоров, тогда они их принудят. Пожалуйста, объясните мне, как они собираются это сделать? У администрации Байдена не получилось. Как Трамп это сделает?" — задался вопросом эксперт.Он также отметил, что Трамп привык угрожать своим оппонентам, чтобы добиваться от них уважения. Тем не менее, профессор выразил сомнения в том, что такой подход сработает в отношении России."Я думаю, это (Стратегия принуждения. — Прим. ред.) не сработает с русскими. Я думаю, что, когда он (Трамп. — Прим. ред.) вступит в должность (президента США. — Прим. ред.), он поймет, с каким количеством проблем столкнулся", — предупредил Миршаймер.Ранее агентство Reuters сообщило, что план избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.По информации Reuters, сейчас есть три плана: от будущего вице-президента Джей-Ди Вэнса, экс-директора национальной разведки Ричарда Гренелла и номинированного на должность спецпредставителя по Украине Кита Келлога.Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложна, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20241204/dollar-1987379901.html
https://ria.ru/20241205/nedootsenivat-1987591953.html
https://ria.ru/20241204/predlozheniya-1987372193.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, джон миршаймер, джо байден, чикагский университет, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Джон Миршаймер, Джо Байден, Чикагский университет, НАТО
На Западе забили тревогу из-за условий Трампа России

Миршаймер: у Трампа не получится навязать свои условия России

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. У будущего президента США Дональда Трампа не получится навязать России свои условия по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«
"Трамп и его помощники жестко высказываются об Украине. Они хотят сказать русским, что хотят заключить сделку, и если русские не согласятся сесть за стол переговоров, тогда они их принудят. Пожалуйста, объясните мне, как они собираются это сделать? У администрации Байдена не получилось. Как Трамп это сделает?" — задался вопросом эксперт.
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Он также отметил, что Трамп привык угрожать своим оппонентам, чтобы добиваться от них уважения. Тем не менее, профессор выразил сомнения в том, что такой подход сработает в отношении России.
"Я думаю, это (Стратегия принуждения. — Прим. ред.) не сработает с русскими. Я думаю, что, когда он (Трамп. — Прим. ред.) вступит в должность (президента США. — Прим. ред.), он поймет, с каким количеством проблем столкнулся", — предупредил Миршаймер.
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Ранее агентство Reuters сообщило, что план избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
По информации Reuters, сейчас есть три плана: от будущего вице-президента Джей-Ди Вэнса, экс-директора национальной разведки Ричарда Гренелла и номинированного на должность спецпредставителя по Украине Кита Келлога.
Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложна, чтобы решить ее за один день.
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В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампДжон МиршаймерДжо БайденЧикагский университетНАТО
 
 
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