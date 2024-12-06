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Лукашенко рассказал о товарообороте Белоруссии и России
Лукашенко рассказал о товарообороте Белоруссии и России - РИА Новости, 06.12.2024
Лукашенко рассказал о товарообороте Белоруссии и России
Товарооборот Белоруссии и РФ в этом году может достигнуть $60 млрд, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:59
2024-12-06T14:59
2024-12-06T15:12
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Товарооборот Белоруссии и РФ в этом году может достигнуть $60 млрд, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Белорусско-российский товарооборот также поступательно увеличивается. В прошлом году он достиг 55 миллиардов долларов, а в этом при условии сохранения текущих темпов роста мы выйдем примерно на 60 миллиардов долларов", - сказал он на заседании Высшего Госсовета Союзного государства Белоруссии и РФ, которое проходит в пятницу в Минске.По словам Лукашенко, необходимо задать себе вопрос, все ли страны сделали, чтобы такой прогресс был постоянным и не подвергался никаким колебаниям.
https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987731201.html
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белоруссия, россия, в мире
Белоруссия, Россия, В мире
Лукашенко рассказал о товарообороте Белоруссии и России
Товарооборот Белоруссии и РФ может достигнуть $60 млрд в этом году
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Товарооборот Белоруссии и РФ в этом году может достигнуть $60 млрд, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Белорусско-российский товарооборот также поступательно увеличивается. В прошлом году он достиг 55 миллиардов долларов, а в этом при условии сохранения текущих темпов роста мы выйдем примерно на 60 миллиардов долларов", - сказал он на заседании Высшего Госсовета Союзного государства Белоруссии и РФ, которое проходит в пятницу в Минске.
По словам Лукашенко, необходимо задать себе вопрос, все ли страны сделали, чтобы такой прогресс был постоянным и не подвергался никаким колебаниям.