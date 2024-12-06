https://ria.ru/20241206/tovarooborot-1987732327.html

Лукашенко рассказал о товарообороте Белоруссии и России

Лукашенко рассказал о товарообороте Белоруссии и России - РИА Новости, 06.12.2024

Лукашенко рассказал о товарообороте Белоруссии и России

Товарооборот Белоруссии и РФ в этом году может достигнуть $60 млрд, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:59

2024-12-06T14:59

2024-12-06T15:12

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Товарооборот Белоруссии и РФ в этом году может достигнуть $60 млрд, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Белорусско-российский товарооборот также поступательно увеличивается. В прошлом году он достиг 55 миллиардов долларов, а в этом при условии сохранения текущих темпов роста мы выйдем примерно на 60 миллиардов долларов", - сказал он на заседании Высшего Госсовета Союзного государства Белоруссии и РФ, которое проходит в пятницу в Минске.По словам Лукашенко, необходимо задать себе вопрос, все ли страны сделали, чтобы такой прогресс был постоянным и не подвергался никаким колебаниям.

https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987731201.html

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