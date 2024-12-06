https://ria.ru/20241206/torgovlya-1987743744.html

Путин оценил сотрудничество с Белоруссией в сфере торговли

Путин оценил сотрудничество с Белоруссией в сфере торговли - РИА Новости, 06.12.2024

Путин оценил сотрудничество с Белоруссией в сфере торговли

Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия занимает четвертую строчку в списке мировых торговых партеров РФ. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:37

2024-12-06T15:37

2024-12-06T15:37

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия занимает четвертую строчку в списке мировых торговых партеров РФ. "Таким образом, на Россию приходится свыше половины белорусского внешнеторгового баланса. В свою очередь для России Белоруссия является четвертым торговым партнером в мире с долей почти 9%. Кроме того, Россия инвестировала в белорусскую экономику более 4 миллиардов долларов", - сказал Путин на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. Ранее президент России Владимир Путин прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. В этом году Договору о создании Союзного государства исполняется 25 лет.

https://ria.ru/20241206/dogovor-1987739384.html

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