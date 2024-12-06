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Полицейский спецназ начал оттеснять протестующих от парламента в Тбилиси - РИА Новости, 06.12.2024
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23:49 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/tbilisi-1987836989.html
Полицейский спецназ начал оттеснять протестующих от парламента в Тбилиси
Полицейский спецназ начал оттеснять протестующих от парламента в Тбилиси - РИА Новости, 06.12.2024
Полицейский спецназ начал оттеснять протестующих от парламента в Тбилиси
Полицейский спецназ начал оттеснять протестующих от парламента в Тбилиси, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T23:49
2024-12-06T23:49
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ТБИЛИСИ, 6 дек - РИА Новости. Полицейский спецназ начал оттеснять протестующих от парламента в Тбилиси, передаёт корреспондент РИА Новости. Спецназ прибыл к зданию парламента Грузии по боковым улицам, выходящим на перекрытый оппозицией проспект Руставели. Одновременно большие силы стянуты на площадь Свободы в начале проспекта. Они начали оттеснять протестующих, предупреждая через мегафон о применении водометов. Часть протестующих предпочла пойти в переулки.
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в мире, грузия, тбилиси, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Протесты в Грузии — 2024
Полицейский спецназ начал оттеснять протестующих от парламента в Тбилиси

Спецназ в Тбилиси начал оттеснять протестующих оппозиционеров от парламента

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 6 дек - РИА Новости. Полицейский спецназ начал оттеснять протестующих от парламента в Тбилиси, передаёт корреспондент РИА Новости.
Спецназ прибыл к зданию парламента Грузии по боковым улицам, выходящим на перекрытый оппозицией проспект Руставели. Одновременно большие силы стянуты на площадь Свободы в начале проспекта. Они начали оттеснять протестующих, предупреждая через мегафон о применении водометов. Часть протестующих предпочла пойти в переулки.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
В Тбилиси протестующие обстреляли парламент фейерверками
Вчера, 22:59
 
В миреГрузияТбилисиПротесты в Грузии — 2024
 
 
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