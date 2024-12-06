https://ria.ru/20241206/tbilisi-1987834350.html

В Тбилиси протестующие обстреляли парламент фейерверками

В Тбилиси протестующие обстреляли парламент фейерверками - РИА Новости, 06.12.2024

В Тбилиси протестующие обстреляли парламент фейерверками

Организованная группа протестующих обстреляла грузинский парламент фейерверками, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T22:59

2024-12-06T22:59

2024-12-06T22:59

в мире

тбилиси

грузия

ираклий кобахидзе

протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 6 дек - РИА Новости. Организованная группа протестующих обстреляла грузинский парламент фейерверками, передаёт корреспондент РИА Новости. В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собралось несколько тысяч человек, самые активные из них ведут себя агрессивно - пинают металлический забор перед парламентом, закидывают полицейских камнями и хлопушками. В какой-то момент перед парламентом появилась организованная группа из пяти молодых людей в балаклавах, они достали фейерверки и стали обстреливать полицейских и здание. После "обстрела" они скрылись в толпе, которая приветствовала их действия одобрительными криками и свистками. Полиция на происходящее не реагировала. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241206/tbilisi-1987829339.html

https://ria.ru/20241205/tbilisi-1987613592.html

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в мире, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024