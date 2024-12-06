В Тбилиси протестующие обстреляли парламент фейерверками
В Тбилиси организованная группа протестующих обстреляла парламент фейерверками
Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 6 дек - РИА Новости. Организованная группа протестующих обстреляла грузинский парламент фейерверками, передаёт корреспондент РИА Новости.
В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собралось несколько тысяч человек, самые активные из них ведут себя агрессивно - пинают металлический забор перед парламентом, закидывают полицейских камнями и хлопушками.
В какой-то момент перед парламентом появилась организованная группа из пяти молодых людей в балаклавах, они достали фейерверки и стали обстреливать полицейских и здание. После "обстрела" они скрылись в толпе, которая приветствовала их действия одобрительными криками и свистками. Полиция на происходящее не реагировала.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
В Тбилиси участники акции протеста закидали полицейских камнями
5 декабря, 21:49