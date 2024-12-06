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В Тбилиси протестующие обстреляли парламент фейерверками - РИА Новости, 06.12.2024
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22:59 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/tbilisi-1987834350.html
В Тбилиси протестующие обстреляли парламент фейерверками
В Тбилиси протестующие обстреляли парламент фейерверками - РИА Новости, 06.12.2024
В Тбилиси протестующие обстреляли парламент фейерверками
Организованная группа протестующих обстреляла грузинский парламент фейерверками, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T22:59
2024-12-06T22:59
в мире
тбилиси
грузия
ираклий кобахидзе
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 6 дек - РИА Новости. Организованная группа протестующих обстреляла грузинский парламент фейерверками, передаёт корреспондент РИА Новости. В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собралось несколько тысяч человек, самые активные из них ведут себя агрессивно - пинают металлический забор перед парламентом, закидывают полицейских камнями и хлопушками. В какой-то момент перед парламентом появилась организованная группа из пяти молодых людей в балаклавах, они достали фейерверки и стали обстреливать полицейских и здание. После "обстрела" они скрылись в толпе, которая приветствовала их действия одобрительными криками и свистками. Полиция на происходящее не реагировала. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241206/tbilisi-1987829339.html
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в мире, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024
В мире, Тбилиси, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024
В Тбилиси протестующие обстреляли парламент фейерверками

В Тбилиси организованная группа протестующих обстреляла парламент фейерверками

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 6 дек - РИА Новости. Организованная группа протестующих обстреляла грузинский парламент фейерверками, передаёт корреспондент РИА Новости.
В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собралось несколько тысяч человек, самые активные из них ведут себя агрессивно - пинают металлический забор перед парламентом, закидывают полицейских камнями и хлопушками.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Протестующие в Тбилиси закидывают парламент и полицию хлопушками
Вчера, 21:48
В какой-то момент перед парламентом появилась организованная группа из пяти молодых людей в балаклавах, они достали фейерверки и стали обстреливать полицейских и здание. После "обстрела" они скрылись в толпе, которая приветствовала их действия одобрительными криками и свистками. Полиция на происходящее не реагировала.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Акция протеста оппозиции в Грузии. 5 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
В Тбилиси участники акции протеста закидали полицейских камнями
5 декабря, 21:49
 
В миреТбилисиГрузияИраклий КобахидзеПротесты в Грузии — 2024
 
 
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