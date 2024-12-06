https://ria.ru/20241206/tayny-1987527868.html

"Многим он мешал". Какие тайны оставил самый знаменитый правитель Руси

"Многим он мешал". Какие тайны оставил самый знаменитый правитель Руси - РИА Новости, 06.12.2024

"Многим он мешал". Какие тайны оставил самый знаменитый правитель Руси

Православные отмечают день памяти святого Александра Невского. Легендарный князь стал одним из символов отечественной истории. Но у ученых по-прежнему есть... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T08:00

2024-12-06T08:00

2024-12-06T20:20

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают день памяти святого Александра Невского. Легендарный князь стал одним из символов отечественной истории. Но у ученых по-прежнему есть вопросы к его биографии."Лед тронулся""Если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет! На том стоит и стоять будет Русская земля!" Эта фраза, пожалуй, известна каждому. Как и сам киношедевр Сергея Эйзенштейна.Красочному финалу на соборной площади и патетичному монологу Александра Невского (в исполнении Николая Черкасова) предшествует не менее эффектная сцена на Чудском озере. Под музыку Прокофьева крестоносцы, с ног до головы закованные в латы, тупой "свиньей" движутся навстречу новгородскому войску.Александр Невский решил пойти на хитрость: по центру он ставит лучников и пехоту, а по флангам — мощную конницу. Такой маневр предполагал заманить противника в "тиски", а затем окружить. Рыцари клюют на уловку, обращаются в бегство, и лед, не выдержав тяжести их доспехов, трескается."И пало немцев 500, а чуди (местные племена, союзники немцев. — Прим. ред.) бесчисленное множество. В плен взяли 50 лучших воевод и повели их в Новгород. Остальные же потонули в озере, потому что была весна" — этот исторический источник часто цитируют школьные учителя.Однако не уточняют, какой именно.Это из Псковской третьей летописи, где подробно рассказано о Ледовом побоище. И тут возникает первый вопрос. Дело в том, что хронику составили в середине XVI века — спустя триста лет после сражения.Ученые не сомневаются, что псковский манускрипт — компиляция более ранних источников. А в них фактов и того меньше. Самые ранние записи относятся к 1250 году. Столетием позже их переработали — довольно красочно. Получилась Новгородская первая летопись."Это было невиданное по ожесточению сражение, — повествуется в одном из отрывков. — Треск от ломающихся копий, звуки ударяющихся мечей, топоров наполнили воздух. <…> Гул был такой, словно это лед тронулся".Благодаря подобным фразам из документов, а также фильму Эйзенштейна и сформировалось представление о Ледовом побоище как об "одном из крупнейших сражений Средневековья". И закрепилось в официальной историографии.Двойное поражениеЛогично предположить, что от столь масштабного события остались какие-то артефакты. Место битвы исследовали несколько десятилетий. Однако ничего не нашли. Отсюда и сомнение: точно ли на Чудском озере сошлись две многотысячные армии?К тому же источники противоречат друг другу.Так, русские летописи сообщают о 400 погибших "латинянах". А немецкие, например, "Ливонская рифмованная хроника", всего о паре десятков. Но западный хронист говорит лишь об убитых рыцарях, то есть о действительных членах ордена. А у каждого латника было по четыре помощника. И они тоже сражались.О соотношении сил в "Рифмованной хронике" говорится следующее: на одного рыцаря приходилось около шестидесяти русичей. По этому поводу мнения современных исследователей расходятся.Одни считают, что цифра вполне реальная. Другие возражают: Александр Невский в 1242-м еще не был великим князем, значит, не мог собрать столь многочисленное по тем временам войско. В реальности новгородцев было не более одной-двух тысяч человек.Довольно туманен эпизод с потонувшими рыцарями. Впервые он встречается только в XV столетии в Софийской первой летописи. Русские гнали ливонцев семь верст по озеру, в какой-то момент крестоносцы оказались на сиговице — тонком льду и "вода потопиши немногия".В том же документе упоминается, что "на Узмени, у Воронья камени" стоял засадный полк Александра Невского. В 2021 году российские археологи обнаружили основание огромной глыбы, которая максимально подходила под описание. По бокам на ней были выступы — точь-в-точь крылья и хвост. А находится валун прямо у берега. Выходит, и сражение могло происходить именно там.Еще один аргумент против провала под лед — снаряжение крестоносцев. На них не было тяжелых лат и "рогатых" шлемов, как изобразил Эйзенштейн. Такое обмундирование появилось не раньше XIV столетия.Но факт сокрушительного поражения "латинян" бесспорен. Это не могло не разгневать Запад. По некоторым источникам, папа римский Иннокентий IV дважды предлагал Невскому принять католичество. А тот не только отказался, но и расстроил планы тевтонцев овладеть Северо-Западной Русью.Загадочная болезньС этим, к слову, связано еще одно белое пятно в жизни князя — его кончина. По одной из версий, папские легаты при дворе великого хана Монгольской империи могли отравить Александра Невского, отомстив за непокорность.Но убедительных доказательств этому нет. К тому же врагов у него было предостаточно. А вот история про отравление возникла не просто так. В 1262-м в Ростовской земле вспыхнуло сильное восстание. И Невский, уже великий князь, отправился в Золотую Орду — улус Монгольской империи, чтобы убедить хана Берке не карать ростовчан.Переговоры прошли успешно, но на обратном пути Александр внезапно заболел. И вскоре — 14 ноября 1263-го — скончался. У версии с ядом есть косвенное подтверждение: князь был втянут в сеть интриг, которая опутала потомков Чингисхана.В частности, у Берке был затяжной конфликт с двоюродным братом Хулагу — владыкой земель на территории современного Ирана. Одним из условий, что ордынцы не потопят Ростов в крови, было войско, которое Невский должен собрать для борьбы с ненавистным кузеном. По некоторым сведениям, в разборке чингизидов русичи не участвовали.Можно предположить, что Берке не простил этого Невскому и позже припомнил ему. Согласно ряду источников, великий князь занемог еще в Золотой Орде. Яд мог быть замедленного действия.Скептики возражают: хану невыгодно было устранять Александра — он ведь гарантировал своевременное поступление налогов в казну. Расправиться с князем могли и свои.Особенно натянутые отношения у Невского были с младшим братом Андреем. Искусный интриган, он постоянно заключал союзы с врагами Руси и в итоге бежал в Швецию. Но вскоре был прощен и даже получил в управление Суздаль, Городец и Нижний Новгород.По действовавшей тогда системе наследования именно Андрею предстояло стать великим князем после смерти Александра. Это наводит историков на мысль, что ему было выгодно устранить старшего брата. Против, однако, говорят факты: после кончины Невского Андрей так и не получил ярлыка.Не сбрасывают исследователи со счетов и вполне прозаичную гипотезу — Александр Ярославич скончался от естественных причин. Из летописей известно, что еще в 1251-м он серьезно заболел "и едва не умер". Возможно, недуг дал о себе знать спустя годы.

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Никита Бизин

александр невский, сергей эйзенштейн, швеция, ростов, аналитика - религия и мировоззрение