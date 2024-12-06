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Зайти в "Городские парковки" теперь можно с помощью T-ID

Зайти в "Городские парковки" теперь можно с помощью T-ID - РИА Новости, 06.12.2024

Зайти в "Городские парковки" теперь можно с помощью T-ID

Т-Банк интегрирует банковский онлайн-сервис авторизации Т-ID в приложение "Городские парковки" в 14 городах России, сообщает кредитная организация. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T10:00

2024-12-06T10:00

2024-12-06T10:00

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Т-Банк интегрирует банковский онлайн-сервис авторизации Т-ID в приложение "Городские парковки" в 14 городах России, сообщает кредитная организация.Как сообщает банк, цель интеграции - упростить вход в приложение, экономя время на ввод логина и пароля.Для входа в сервис новым способом нужно скачать официальное приложение "Городские парковки" и выбрать нужный город. Чтобы авторизовываться по T-ID, потребуется предоставить доступ к номеру телефона и e-mail в приложении Т-Банка. Таким образом, в дальнейшем данные при авторизации будут подтягиваться автоматически, говорится в сообщении.На данный момент авторизация по T-ID доступна всем пользователям в Белгороде, Ижевске, Новосибирске и Туле. В будущем новый способ авторизации станет доступен и для жителей других городов: Анапы, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Калуги, Курска, Липецка, Рязани и Ставрополя."В планах Т-ID предоставить пользователям возможность легко и безопасно авторизоваться в приложении для оплаты парковок в 14 городах России. Это важный шаг вперед в направлении создания более удобной и безопасной экосистемы цифровых услуг в нашей стране <…>", - сказал руководитель T-ID для партнеров Виталий Бегус, его слова приводятся в сообщении.

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общество, технологии, россия, белгород, ижевск, новосибирск, тула