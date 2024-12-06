https://ria.ru/20241206/svo-1987695644.html
Группировка "Запад" отразила 64 контратаки ВСУ
Группировка "Запад" отразила 64 контратаки ВСУ - РИА Новости, 06.12.2024
Группировка "Запад" отразила 64 контратаки ВСУ
Российская группировка войск "Запад" улучшила за неделю положение по переднему краю, отразила 64 контратаки, ВСУ потеряли при этом более 3565 военнослужащих и... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:34
2024-12-06T12:34
2024-12-06T12:39
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
нато
сша
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456764_0:14:3194:1811_1920x0_80_0_0_493d84cd59ff438364458f1a05146d57.jpg
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила за неделю положение по переднему краю, отразила 64 контратаки, ВСУ потеряли при этом более 3565 военнослужащих и танк Leopard, сообщили в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, семи механизированных, воздушно-десантной, егерской бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отражены 64 контратаки штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 30 ноября по 6 декабря."Противник потерял более 3565 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, девять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 36 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, из них семь гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО", - добавили в МО РФ.Кроме того, были уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 полевых складов с боеприпасами.
https://ria.ru/20241206/vsu-1987652204.html
россия
сша
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456764_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_ea64ed0dd60545af0ea0b865582dfacf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, нато, сша, германия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, США, Германия
Группировка "Запад" отразила 64 контратаки ВСУ
ВСУ потеряли более 3565 военных и Leopard в зоне действий группировки "Запад"