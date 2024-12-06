https://ria.ru/20241206/svet-1987766405.html

В Тверской области возбудили дело после массового отключения света

В Тверской области возбудили дело после массового отключения света - РИА Новости, 06.12.2024

В Тверской области возбудили дело после массового отключения света

Дело о мошенничестве возбуждено в Тверской области после массового отключения электроснабжения из-за обрыва проводов упавшими деревьями, сообщило СУСК РФ по... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:54

2024-12-06T16:54

2024-12-06T16:54

происшествия

жкх

россия

тверская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Дело о мошенничестве возбуждено в Тверской области после массового отключения электроснабжения из-за обрыва проводов упавшими деревьями, сообщило СУСК РФ по региону. Власти Тверской области 22 ноября сообщили, что в регионе ведется восстановление энергоснабжения в населенных пунктах, временно оставшихся без света из-за снежного циклона, который обрушился на регион. Восстановление велось больше недели. "Первым отделом по расследованию особо важных дел… по оперативным материалам, предоставленным УФСБ России по Тверской области, возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества филиала публичного акционерного общества "Россети-Центр" - "Тверьэнерго" в особо крупном размере", - говорится в Telegram-канале СУСК. Уточняется, что дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). По версии следствия, в период с февраля 2022 года по декабрь 2024 года между организацией и ООО "Стройпром" заключены договоры на расчистку просек воздушных линий электропередачи. Согласно документации, работы выполнены в полном объеме, произведена их оплата. Однако, подчеркивает следственное управление, 21 ноября из-за неблагоприятных погодных условий в регионе произошел обвал деревьев под тяжестью мокрого снега, спровоцировавший обрыв проводов воздушных линий электропередачи. В результате более 100 тысяч жителей области на длительный период остались без электроснабжения. "Действиями неустановленных на данный момент должностных лиц из числа сотрудников "Тверьэнерго" и коммерческой организации филиалу ПАО "Россети-Центр" причинен материальный ущерб на сумму свыше 1 миллиона рублей", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20241024/chita-1979707944.html

https://realty.ria.ru/20240724/chinovnik-1961672124.html

россия

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, россия, тверская область, следственный комитет россии (ск рф)