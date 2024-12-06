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Старовойт прокомментировал отставку Смирнова - РИА Новости, 06.12.2024
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10:04 06.12.2024 (обновлено: 10:26 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/starovoyt-1987661388.html
Старовойт прокомментировал отставку Смирнова
Старовойт прокомментировал отставку Смирнова - РИА Новости, 06.12.2024
Старовойт прокомментировал отставку Смирнова
Очевидно, что у бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова в последнее время возникали проблемы с налаживанием коммуникаций с людьми и доведением до... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T10:04
2024-12-06T10:26
роман старовойт
владимир путин
алексей смирнов (политик)
курская область
россия
политика
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Очевидно, что у бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова в последнее время возникали проблемы с налаживанием коммуникаций с людьми и доведением до населения информации о мерах поддержки в непростой ситуации, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.В четверг президент России Владимир Путин принял отставку Смирнова с должности главы Курской области и назначил врио губернатора региона Александра Хинштейна."Очевидно, что в последнее время у Алексея Борисовича Смирнова возникли проблемы с налаживанием коммуникаций с людьми. Потому что на региональном и федеральном уровне принято большое количество мер поддержки – и материальные, и юридические. Больше 160. Но организовать доведение до людей - как реализуются эти меры - возникли проблемы. А ситуация непростая, конечно. Видимо, с этим было принято решение", - сообщил Старовойт журналистам.Старовойт возглавлял Курскую область с 2018 года. В мае 2024 года он был назначен министром транспорта РФ.
https://ria.ru/20241206/smirnov-1987626008.html
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роман старовойт, владимир путин, алексей смирнов (политик) , курская область, россия, политика
Роман Старовойт, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Курская область, Россия, Политика
Старовойт прокомментировал отставку Смирнова

Старовойт заявил о проблемах Смирнова в коммуникации на посту губернатора

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Роман Старовойт. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Очевидно, что у бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова в последнее время возникали проблемы с налаживанием коммуникаций с людьми и доведением до населения информации о мерах поддержки в непростой ситуации, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
В четверг президент России Владимир Путин принял отставку Смирнова с должности главы Курской области и назначил врио губернатора региона Александра Хинштейна.
Алексей Смирнов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, из них 81 на посту губернатора
Вчера, 00:17
"Очевидно, что в последнее время у Алексея Борисовича Смирнова возникли проблемы с налаживанием коммуникаций с людьми. Потому что на региональном и федеральном уровне принято большое количество мер поддержки – и материальные, и юридические. Больше 160. Но организовать доведение до людей - как реализуются эти меры - возникли проблемы. А ситуация непростая, конечно. Видимо, с этим было принято решение", - сообщил Старовойт журналистам.
Старовойт возглавлял Курскую область с 2018 года. В мае 2024 года он был назначен министром транспорта РФ.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Песков прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области
Вчера, 10:08
 
Роман СтаровойтВладимир ПутинАлексей Смирнов (политик)Курская областьРоссияПолитика
 
 
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