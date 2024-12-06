https://ria.ru/20241206/starovoyt-1987661388.html

Старовойт прокомментировал отставку Смирнова

Старовойт прокомментировал отставку Смирнова - РИА Новости, 06.12.2024

Старовойт прокомментировал отставку Смирнова

Очевидно, что у бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова в последнее время возникали проблемы с налаживанием коммуникаций с людьми и доведением до... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T10:04

2024-12-06T10:04

2024-12-06T10:26

роман старовойт

владимир путин

алексей смирнов (политик)

курская область

россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971095929_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_0aaa4c95a949d69025f5a958c53c108b.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Очевидно, что у бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова в последнее время возникали проблемы с налаживанием коммуникаций с людьми и доведением до населения информации о мерах поддержки в непростой ситуации, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.В четверг президент России Владимир Путин принял отставку Смирнова с должности главы Курской области и назначил врио губернатора региона Александра Хинштейна."Очевидно, что в последнее время у Алексея Борисовича Смирнова возникли проблемы с налаживанием коммуникаций с людьми. Потому что на региональном и федеральном уровне принято большое количество мер поддержки – и материальные, и юридические. Больше 160. Но организовать доведение до людей - как реализуются эти меры - возникли проблемы. А ситуация непростая, конечно. Видимо, с этим было принято решение", - сообщил Старовойт журналистам.Старовойт возглавлял Курскую область с 2018 года. В мае 2024 года он был назначен министром транспорта РФ.

https://ria.ru/20241206/smirnov-1987626008.html

https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987662013.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роман старовойт, владимир путин, алексей смирнов (политик) , курская область, россия, политика