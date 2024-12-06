Возможный убийца главы UnitedHealthcare показал лицо, флиртуя в хостеле
Лицо возможного убийцы Брайана Томпсона увидели на камерах из-за его флирта
© New York City Police DepartmentПодозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
© New York City Police Department
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лицо подозреваемого в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона удалось зафиксировать на камеру наблюдения благодаря его флирту с сотрудницей хостела в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в полиции.
"Полиция смогла получить изображение подозреваемого без маски благодаря его флирту с сотрудницей хостела, которая регистрировала его при заселении, сообщили источники ABC News. Женщина на стойке регистрации попросила мужчину показать улыбку. Предполагаемый преступник согласился и на несколько секунд снял маску, что позволило камере наблюдения зафиксировать его лицо", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел в HI New York City Hostel, расположенном на Уэст 103-й улице в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена, где, по данным полиции, подозреваемый делил комнату с двумя другими мужчинами.
Томпсон был убит в среду утром по местному времени на Манхэттене по пути на конференцию в ходе целенаправленной и спланированной атаки, отмечали в полиции. Неизвестный, поджидавший его, несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде.
Позднее телеканал ABC News сообщал со ссылкой на источники, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" ("deny", "defend", "depose") и телефон, который, как предполагается, принадлежит подозреваемому. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. Телеканал сообщал, что, по мнению следователей, в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР США.