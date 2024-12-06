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Возможный убийца главы UnitedHealthcare показал лицо, флиртуя в хостеле - РИА Новости, 06.12.2024
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13:25 06.12.2024 (обновлено: 14:02 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/ssha-1987706754.html
Возможный убийца главы UnitedHealthcare показал лицо, флиртуя в хостеле
Возможный убийца главы UnitedHealthcare показал лицо, флиртуя в хостеле - РИА Новости, 06.12.2024
Возможный убийца главы UnitedHealthcare показал лицо, флиртуя в хостеле
Лицо подозреваемого в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона удалось зафиксировать на камеру наблюдения благодаря его флирту с... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T13:25
2024-12-06T14:02
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лицо подозреваемого в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона удалось зафиксировать на камеру наблюдения благодаря его флирту с сотрудницей хостела в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в полиции. "Полиция смогла получить изображение подозреваемого без маски благодаря его флирту с сотрудницей хостела, которая регистрировала его при заселении, сообщили источники ABC News. Женщина на стойке регистрации попросила мужчину показать улыбку. Предполагаемый преступник согласился и на несколько секунд снял маску, что позволило камере наблюдения зафиксировать его лицо", - говорится в сообщении. Инцидент произошел в HI New York City Hostel, расположенном на Уэст 103-й улице в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена, где, по данным полиции, подозреваемый делил комнату с двумя другими мужчинами. Томпсон был убит в среду утром по местному времени на Манхэттене по пути на конференцию в ходе целенаправленной и спланированной атаки, отмечали в полиции. Неизвестный, поджидавший его, несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Ранее полиция США сообщила, что убитый в Нью-Йорке Томпсон не пользовался услугами личной охраны, при этом его жена сообщила, что мужу поступали угрозы. Позднее телеканал ABC News сообщал со ссылкой на источники, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" ("deny", "defend", "depose") и телефон, который, как предполагается, принадлежит подозреваемому. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. Телеканал сообщал, что, по мнению следователей, в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР США.
https://ria.ru/20240904/niderlandy-1970575697.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, манхэттен, фбр
В мире, Нью-Йорк (город), США, Манхэттен, ФБР
Возможный убийца главы UnitedHealthcare показал лицо, флиртуя в хостеле

Лицо возможного убийцы Брайана Томпсона увидели на камерах из-за его флирта

© New York City Police DepartmentПодозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© New York City Police Department
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лицо подозреваемого в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона удалось зафиксировать на камеру наблюдения благодаря его флирту с сотрудницей хостела в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в полиции.
"Полиция смогла получить изображение подозреваемого без маски благодаря его флирту с сотрудницей хостела, которая регистрировала его при заселении, сообщили источники ABC News. Женщина на стойке регистрации попросила мужчину показать улыбку. Предполагаемый преступник согласился и на несколько секунд снял маску, что позволило камере наблюдения зафиксировать его лицо", - говорится в сообщении.
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Инцидент произошел в HI New York City Hostel, расположенном на Уэст 103-й улице в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена, где, по данным полиции, подозреваемый делил комнату с двумя другими мужчинами.
Томпсон был убит в среду утром по местному времени на Манхэттене по пути на конференцию в ходе целенаправленной и спланированной атаки, отмечали в полиции. Неизвестный, поджидавший его, несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде.
Ранее полиция США сообщила, что убитый в Нью-Йорке Томпсон не пользовался услугами личной охраны, при этом его жена сообщила, что мужу поступали угрозы.
Позднее телеканал ABC News сообщал со ссылкой на источники, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" ("deny", "defend", "depose") и телефон, который, как предполагается, принадлежит подозреваемому. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. Телеканал сообщал, что, по мнению следователей, в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР США.
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