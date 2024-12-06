Sputnik получил премию Клуба журналистов Мексики
© SputnikПремия Клуба журналистов Мексики
© Sputnik
Премия Клуба журналистов Мексики
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Москва, 6 дек - РИА Новости. Корреспондент Sputnik Mundo в Уругвае Серхио Пинтадо был удостоен награды в номинации "Международный репортаж" за интервью с первой женщиной, рожденной в Антарктиде.
"Для меня большая честь быть удостоенным этой награды Клуба журналистов Мексики, этого диплома, этой медали. И, конечно, вдвойне приятно разделить эту радость с коллегами из Sputnik. Я думаю, очень похвально, что Клуб журналистов Мексики ценит и вознаграждает таким образом журналистику разнообразных мнений и делает всё возможное, чтобы все голоса в нашей Латинской Америке были услышаны", - сказал Пинтадо после награждения.
Интервью под заголовком "Она родилась в Антарктиде и мечтает прославить ее как символ мира: история Марисы де лас Ньевес Дельгадо" было опубликовано 23 февраля 2024 года. В беседе с нашим журналистом Мариса де лас Ньевес Дельгадо рассказывает, как во времена военной диктатуры аргентинских женщин беременными отправляли на белый континент. Предполагалось, что рожденные ими дети станут дополнительным аргументом в пользу территориальных претензий Буэнос-Айреса на Антарктиду.
Сегодня, почти полвека спустя, героиня материала является одной из основательниц неправительственной организации, которая призывает перенять опыт Антарктиды как территории мирного сосуществования народов. "Мне кажется, надо рассказывать о том, что вне зависимости от происходящего на остальных континентах в мире есть место, где сохраняется дух сотрудничества и взаимоуважения", - заявила Дельгадо в беседе со Sputnik.
Команда Sputnik Mundo не впервые становится обладателем премии Клуба журналистов Мексики – сотрудники агентства уже получали эту высокую профессиональную награду в различных номинациях в 2022 и 2023 годах.
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