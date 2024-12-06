https://ria.ru/20241206/sputnik-1987675408.html

Sputnik получил премию Клуба журналистов Мексики

Sputnik получил премию Клуба журналистов Мексики - РИА Новости, 06.12.2024

Sputnik получил премию Клуба журналистов Мексики

Корреспондент Sputnik Mundo в Уругвае Серхио Пинтадо был удостоен награды в номинации "Международный репортаж" за интервью с первой женщиной, рожденной в... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T11:05

2024-12-06T11:05

2024-12-06T11:16

новости агентства

мексика

антарктида

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987673930_0:222:960:762_1920x0_80_0_0_c62ae2fe086c17cfc8eb8106e57c9fc2.jpg

Москва, 6 дек - РИА Новости. Корреспондент Sputnik Mundo в Уругвае Серхио Пинтадо был удостоен награды в номинации "Международный репортаж" за интервью с первой женщиной, рожденной в Антарктиде."Для меня большая честь быть удостоенным этой награды Клуба журналистов Мексики, этого диплома, этой медали. И, конечно, вдвойне приятно разделить эту радость с коллегами из Sputnik. Я думаю, очень похвально, что Клуб журналистов Мексики ценит и вознаграждает таким образом журналистику разнообразных мнений и делает всё возможное, чтобы все голоса в нашей Латинской Америке были услышаны", - сказал Пинтадо после награждения.Интервью под заголовком "Она родилась в Антарктиде и мечтает прославить ее как символ мира: история Марисы де лас Ньевес Дельгадо" было опубликовано 23 февраля 2024 года. В беседе с нашим журналистом Мариса де лас Ньевес Дельгадо рассказывает, как во времена военной диктатуры аргентинских женщин беременными отправляли на белый континент. Предполагалось, что рожденные ими дети станут дополнительным аргументом в пользу территориальных претензий Буэнос-Айреса на Антарктиду.Сегодня, почти полвека спустя, героиня материала является одной из основательниц неправительственной организации, которая призывает перенять опыт Антарктиды как территории мирного сосуществования народов. "Мне кажется, надо рассказывать о том, что вне зависимости от происходящего на остальных континентах в мире есть место, где сохраняется дух сотрудничества и взаимоуважения", - заявила Дельгадо в беседе со Sputnik.Команда Sputnik Mundo не впервые становится обладателем премии Клуба журналистов Мексики – сотрудники агентства уже получали эту высокую профессиональную награду в различных номинациях в 2022 и 2023 годах.

https://ria.ru/20241204/premiya-1987270468.html

мексика

антарктида

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости агентства, мексика, антарктида, москва