https://ria.ru/20241206/spetsoperatsiya-1987931656.html

Спецоперация, 6 декабря: ВС России освободили еще шесть населенных пунктов

Спецоперация, 6 декабря: ВС России освободили еще шесть населенных пунктов - РИА Новости, 07.12.2024

Спецоперация, 6 декабря: ВС России освободили еще шесть населенных пунктов

Российские войска в течение недели взяли под контроль шесть населенных пунктов, расположенных на территории ДНР и Запорожской области, следует из сводки... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-06T19:00

2024-12-06T19:00

2024-12-07T21:39

специальная военная операция на украине

украина

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андрей ермак

дональд трамп

киев

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские войска в течение недели взяли под контроль шесть населенных пунктов, расположенных на территории ДНР и Запорожской области, следует из сводки Минобороны РФ. Потери украинских войск за неделю составили до 13160 военнослужащих, сообщили в российском военном ведомстве. Российские военные за минувшую неделю нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, использовавшимся для обеспечения ВСУ, и инфраструктуре украинских войск, сообщило Минобороны РФ. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 61 украинский военнослужащий, следует из сводки военного ведомства. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 250 украинских боевиков, следует из сводки МО. Заявление ПутинаБезответственная политика Запада на Украине подталкивает мир на грань глобального конфликта, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске. По его словам, особую озабоченность вызывает положение дел в европейском регионе - в частности, конечно, на Украине. "Страны Запада намеренно обостряют напряженность. Именно они довели до сегодняшней трагедии и продолжают обострять ситуацию. Подобная безответственная политика подталкивает мир на грань глобального конфликта", - сказал президент. Киеву пообещали помощи к середине январяСоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе встречи с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в четверг пообещал предоставить Киеву сотни тысяч снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники к середине января 2025 года, сообщает газета Guardian со ссылкой на поступивший в её распоряжение брифинг. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что администрация президента США Джо Байдена спешно пытается передать остатки помощи Украине до вступления в должность победившего на выборах президента Дональда Трампа, обеспечив продолжение боевых действий в 2025 году. Кроме того, по данным газеты, США также обещают поддержать Украину в вопросе живой силы, предлагая обучать новых солдат на объектах за пределами украинской территории. Согласно газете, кредиты для Украины на сумму 20 миллиардов долларов, которые будут обеспечены доходами от российских иммобилизованных суверенных активов, были "уже почти одобрены". Как пишет газета, США связывают это с рядом новых санкций, которые будут введены в ближайшие недели, с целью усложнить возможности России продолжать военные действия и якобы усилить позиции Украины за столом переговоров. Кроме того, Швеция и Дания закупят 205 БМП CV90, 40 из них будут поставлены Киеву, сообщило в пятницу минобороны Швеции. На сайте шведского правительства представлена информация о том, что "из этих 205 бронированных машин 115 будут поставлены Дании, 50 - Швеции в качестве компенсации за предыдущие пожертвования Украине. Остальные 40 машин будут закуплены для поставки Украине и профинансированы за счет средств, ранее пожертвованных Данией и Швецией. Общая сумма контракта составляет 25 миллиардов шведских крон (2,3 миллиарда долларов - ред.)". Ермак вернулся в Киев в плохом настроенииПредседатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак вернулся из США, куда ездил на встречу с представителями Трампа, в плохом расположении духа. Ранее сообщалось, что украинская делегация во главе с Ермаком встретилась в Вашингтоне с будущим советником по национальной безопасности победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Майком Уолцем и будущим спецпосланником Штатов по Украине Китом Келлогом. При этом издание Politico со ссылкой на информированные источники сообщало, что с делегацией высокопоставленных украинских чиновников также встретился избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс, известный как скептик в отношении помощи Киеву. Проведен опрос американцевБолее половины американцев считают, что Украине нужно начать мирные переговоры с Россией, даже если это повлечет территориальные уступки со стороны Киева, следует из результатов опроса, проведенного институтом Рональда Рейгана. Согласно опросу, 59% респондентов выступают за то, чтобы Украина начала мирные переговоры, даже если это означает территориальные уступки. При этом большинство американцев по-прежнему поддерживают поставки военной помощи Киеву - такого мнения придерживаются 55% опрошенных. Летом 2024 года эту точку зрения разделяли 57% респондентов. Кроме того, относительное большинство американцев считают, что Россия выигрывает в конфликте на Украине, следует из результатов опроса. Согласно опросу, 41% респондентов полагают, что на данный момент выигрывает Россия, тогда как 24% заявили, что ближе к победе находится Украина. Еще 22% опрошенных отметили, что, по их мнению, не выигрывает ни одна из сторон. Кроме того, 33% респондентов придерживаются мнения, что по завершении конфликта РФ сохранит контроль над новыми регионами. Опрос был проведен онлайн и по телефону среди 2510 человек в период с 8 по 14 ноября. Погрешность составляет около 2 процентных пунктов.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение "Солнцепеком" опорного пункта ВСУ на запорожском направлении ВС России уничтожили "Солнцепеком" крупный опорный пункт ВСУ на запорожском направлении в районе населенного пункта Работино. Как рассказал РИА Новости старший расчета БПЛА с позывным "Белый" (его расчет выявил этот опорный пункт и корректировал огонь), противник бежал и бросил все, что там осталось. 2024-12-06T19:00 true PT0M46S

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Наталья Макарова

украина, россия, андрей ермак, дональд трамп, киев, владимир путин, вооруженные силы украины