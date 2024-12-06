https://ria.ru/20241206/soobscheniya-1987629575.html

Россия готова направить дополнительные "сообщения" Западу, заявил Лавров

Россия готова направить дополнительные "сообщения" Западу, заявил Лавров - РИА Новости, 06.12.2024

Россия готова направить дополнительные "сообщения" Западу, заявил Лавров

РФ готова направить дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов после запуска "Орешника", заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T01:27

2024-12-06T01:27

2024-12-06T03:22

россия

сергей лавров

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

украина

сша

такер карлсон

владимир путин

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. РФ готова направить дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов после запуска "Орешника", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, сообщение в запуске "Орешника" заключалось в том, что США и их союзники, поставляющие дальнобойное оружие Украине, должны понимать, что Москва будет готова использовать любые средства, чтобы не позволить Западу добиться успеха в нанесении РФ "стратегического поражения"."Сообщение, которое хотели донести, испытывая эту гиперзвуковую систему в реальных условиях, заключается в том, что будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы", - сказал Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону.При этом, по словам министра, РФ хотела бы избежать недопонимания."Но поскольку некоторые личности в Лондоне, в Брюсселе, похоже, не вполне правильно оценивают ситуацию, мы готовы направить дополнительные "сообщения", если они не сделают необходимых выводов", - добавил министр.Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241206/rossija-1987629072.html

https://ria.ru/20241205/roskosmos-1987524687.html

россия

украина

сша

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Лавров: Россия готова направить еще сообщения Западу, если не сделают выводов после "Орешника" Лавров: Россия готова направить еще сообщения Западу, если не сделают выводов после "Орешника" 2024-12-06T01:27 true PT0M49S

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