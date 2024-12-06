https://ria.ru/20241206/siriya-1987836118.html
Турция выступила за открытие политического процесса в Сирии
Турция выступила за открытие политического процесса в Сирии - РИА Новости, 06.12.2024
Турция выступила за открытие политического процесса в Сирии
Анкара выступает за открытие политического процессе в Сирии, призывает Дамаск приложить усилия для этого, заявил РИА Новости высокопоставленный дипломатический... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T23:32
2024-12-06T23:32
2024-12-06T23:32
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АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Анкара выступает за открытие политического процессе в Сирии, призывает Дамаск приложить усилия для этого, заявил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в Анкаре. "...Необходимо подготовить почву для политического процесса... Необходимо быть реалистом и приложить искренние усилия, чтобы на этот раз достичь соглашения с оппозицией. С этого момента должен начаться процесс достижения прочного мира", - заявил собеседник агентства, комментируя вероятные посылы Анкары на встрече астанинского формата по Сирии в субботу в Дохе.
https://ria.ru/20241206/turtsiya-1987835210.html
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в мире, анкара (провинция), сирия, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024, турция, доха
В мире, Анкара (провинция), Сирия, Дамаск (город), Обострение ситуации в Сирии — 2024, Турция, Доха
Турция выступила за открытие политического процесса в Сирии
Анкара выступила за открытие политического процесса в Сирии