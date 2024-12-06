https://ria.ru/20241206/siriya-1987741680.html

Посольство России в Сирии продолжает работу в штатном режиме

Посольство России в Сирии продолжает работу в штатном режиме - РИА Новости, 06.12.2024

Посольство России в Сирии продолжает работу в штатном режиме

Посольство России в Сирии и консульский отдел на фоне обстановки в Арабской Республике продолжают работу в штатном режиме. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:25

2024-12-06T15:25

2024-12-06T15:46

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Посольство России в Сирии и консульский отдел на фоне обстановки в Арабской Республике продолжают работу в штатном режиме."Посольство и консульский отдел продолжают работу в штатном режиме", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241206/khoms-1987735538.html

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в мире, россия, сирия, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024