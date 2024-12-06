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Посольство России в Сирии продолжает работу в штатном режиме - РИА Новости, 06.12.2024
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15:25 06.12.2024 (обновлено: 15:46 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/siriya-1987741680.html
Посольство России в Сирии продолжает работу в штатном режиме
Посольство России в Сирии продолжает работу в штатном режиме - РИА Новости, 06.12.2024
Посольство России в Сирии продолжает работу в штатном режиме
Посольство России в Сирии и консульский отдел на фоне обстановки в Арабской Республике продолжают работу в штатном режиме. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:25
2024-12-06T15:46
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Посольство России в Сирии и консульский отдел на фоне обстановки в Арабской Республике продолжают работу в штатном режиме."Посольство и консульский отдел продолжают работу в штатном режиме", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241206/khoms-1987735538.html
https://ria.ru/20241205/siriya-1987603190.html
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96
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в мире, россия, сирия, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Сирия, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Посольство России в Сирии продолжает работу в штатном режиме

Посольство России в Сирии и консульский отдел продолжают работу в штатном режиме

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Посольство России в Сирии и консульский отдел на фоне обстановки в Арабской Республике продолжают работу в штатном режиме.
"Посольство и консульский отдел продолжают работу в штатном режиме", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
Мечеть в окрестностях Хомса - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Сирийские террористы достигли Хомса, пишут СМИ
Вчера, 15:06
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация
Военнослужащие Сирийской Арабской армии - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
"Хезболла" заявила о поддержке Сирии
5 декабря, 19:40
 
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