https://ria.ru/20241206/sirija-1987747313.html

ВВС Сирии уничтожили спрятанный танк террористов в провинции Идлиб

ВВС Сирии уничтожили спрятанный танк террористов в провинции Идлиб - РИА Новости, 06.12.2024

ВВС Сирии уничтожили спрятанный танк террористов в провинции Идлиб

Самолеты ВВС Сирии нанесли удары по террористам, уничтожив в том числе спрятанный танк на юго-западе провинции Идлиб, сообщил РИА Новости источник в оборонном... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:46

2024-12-06T15:46

2024-12-06T15:46

война в сирии

в мире

хама (мухафаза)

алеппо

россия

воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в сирии — 2024

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АЛЕППО, 6 дек - РИА Новости. Самолеты ВВС Сирии нанесли удары по террористам, уничтожив в том числе спрятанный танк на юго-западе провинции Идлиб, сообщил РИА Новости источник в оборонном ведомстве страны. Ранее в четверг замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк заявил, что не менее 300 боевиков уничтожены в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама. Видео ударов авиации по боевикам оказалось в распоряжении РИА Новости. На кадрах уничтожение ангара, где боевики прятали как минимум один танк и боеприпасы к нему. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.* Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241203/siriya-1987031192.html

https://ria.ru/20241128/siriya-1986339317.html

хама (мухафаза)

алеппо

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удары ВВС Сирии по террористам на юго-западе провинции Идлиб ВВС Сирии нанесли удары по террористам, уничтожив в том числе спрятанный танк на юго-западе провинции Идлиб, сообщил РИА Новости источник в оборонном ведомстве страны. Кадры удара оказались в распоряжении агентства. 2024-12-06T15:46 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хама (мухафаза), алеппо, россия, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024