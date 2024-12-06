Рейтинг@Mail.ru
ВВС Сирии уничтожили спрятанный танк террористов в провинции Идлиб - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
15:46 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/sirija-1987747313.html
ВВС Сирии уничтожили спрятанный танк террористов в провинции Идлиб
ВВС Сирии уничтожили спрятанный танк террористов в провинции Идлиб - РИА Новости, 06.12.2024
ВВС Сирии уничтожили спрятанный танк террористов в провинции Идлиб
Самолеты ВВС Сирии нанесли удары по террористам, уничтожив в том числе спрятанный танк на юго-западе провинции Идлиб, сообщил РИА Новости источник в оборонном... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:46
2024-12-06T15:46
война в сирии
в мире
хама (мухафаза)
алеппо
россия
воздушно-космические силы россии
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987700843_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd1bd442fce22a9a79644c7e962ff0a6.jpg
АЛЕППО, 6 дек - РИА Новости. Самолеты ВВС Сирии нанесли удары по террористам, уничтожив в том числе спрятанный танк на юго-западе провинции Идлиб, сообщил РИА Новости источник в оборонном ведомстве страны. Ранее в четверг замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк заявил, что не менее 300 боевиков уничтожены в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама. Видео ударов авиации по боевикам оказалось в распоряжении РИА Новости. На кадрах уничтожение ангара, где боевики прятали как минимум один танк и боеприпасы к нему. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.* Запрещенная в РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241203/siriya-1987031192.html
https://ria.ru/20241128/siriya-1986339317.html
хама (мухафаза)
алеппо
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Удары ВВС Сирии по террористам на юго-западе провинции Идлиб
ВВС Сирии нанесли удары по террористам, уничтожив в том числе спрятанный танк на юго-западе провинции Идлиб, сообщил РИА Новости источник в оборонном ведомстве страны. Кадры удара оказались в распоряжении агентства.
2024-12-06T15:46
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987700843_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9757885be575bf70fadc892f1e7a09c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хама (мухафаза), алеппо, россия, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Хама (мухафаза), Алеппо, Россия, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
ВВС Сирии уничтожили спрятанный танк террористов в провинции Идлиб

ВВС Сирии уничтожили спрятанный танк террористов на юго-западе провинции Идлиб

Читать ria.ru в
Дзен
АЛЕППО, 6 дек - РИА Новости. Самолеты ВВС Сирии нанесли удары по террористам, уничтожив в том числе спрятанный танк на юго-западе провинции Идлиб, сообщил РИА Новости источник в оборонном ведомстве страны.
Ранее в четверг замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк заявил, что не менее 300 боевиков уничтожены в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама.
Самолет сирийских ВВС - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Сирийские и российские самолеты атаковали террористов в Идлибе и Хаме
3 декабря, 10:41
Видео ударов авиации по боевикам оказалось в распоряжении РИА Новости. На кадрах уничтожение ангара, где боевики прятали как минимум один танк и боеприпасы к нему.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
Экипажи ВКС России и ВВС Сирии в провинции Алеппо - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
В Сирии уничтожили не менее 400 боевиков, напавших на Алеппо и Идлиб
28 ноября, 22:30
 
Война в СирииВ миреХама (мухафаза)АлеппоРоссияВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала