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На капремонт школ в Архангельской области выделят 1,3 миллиарда рублей

На капремонт школ в Архангельской области выделят 1,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 06.12.2024

На капремонт школ в Архангельской области выделят 1,3 миллиарда рублей

Порядка 1,3 миллиарда рублей будет выделено в следующем году на капитальный ремонт школ в Архангельской области, при этом около 1,1 миллиарда – это средства... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T20:27

2024-12-06T20:27

2024-12-06T20:27

архангельская область

общество

архангельская область

архангельск

россия

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АРХАНГЕЛЬСК, 6 дек – РИА Новости. Порядка 1,3 миллиарда рублей будет выделено в следующем году на капитальный ремонт школ в Архангельской области, при этом около 1,1 миллиарда – это средства федерального бюджета, сообщила пресс-служба областного Собрания депутатов. Планы дальнейшего капитального ремонта школ и перспективы модернизации детских дошкольных учреждений обсудили на координационном Совете представительных органов муниципальных образований в Архангельске. Регион принимает участие в президентской программе с 2022 года. За это время обновлено 36 школ, в текущем году ведется ремонт еще на 17 объектах, из которых 10 – двухлетнего цикла. За три года на реализацию программы направлено свыше 4,3 миллиарда рублей, в том числе 3,1 миллиарда из федерального бюджета. "В 2025 году на капитальный ремонт школ Архангельской области предусмотрен 1,3 миллиарда рублей, из них 1,1 миллиарда – из федерального бюджета", - говорится в сообщении. По словам регионального министра образования Олега Русинова, в следующем году в области будет завершен ремонт десяти школ двухгодичного цикла в Архангельске, Красноборске, Верхней Тойме, приморской Уйме, Вельске, Котласе и поселке Шипицыно Котласского округа. Кроме того, планируется модернизировать восемь образовательных организаций однолетнего периода. На пяти объектах уже началась подготовка, а на школах №93 в Архангельске и №2 в Коряжме – первые работы. Кроме того, будут начаты мероприятия по подготовке ремонта 32 школ, запланированных на 2026 год. На эти цели планируют направить 1,5 миллиарда рублей, в том числе федеральное финансирование составит 1,3 миллиарда рублей. Русинов рассказал также, что в министерстве просвещения России рассмотрена заявка Архангельской области на модернизацию дополнительных объектов, работы на которых планируется провести в 2025 -2027 годах. В их числе 17 школ. В том, какие перспективы открываются перед детьми и педагогами в современных образовательных учреждениях, представители муниципалитетов убедились, посетив новую школу №7 в Архангельске – самую передовую в регионе. По словам ее директора Ильи Иванкина, школа объединила возможности образовательной площадки, крупного спортивного и культурного центров. "Это то, к чему мы должны стремиться, создавая современные образовательные пространства, наполняя их жизнью. Но, ориентируясь на такие масштабные проекты, муниципальные образования должны учитывать свои возможности", – подчеркнула на пленарном заседании председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева. Министр рассказал и о планах участия региона в программе капитального ремонта дошкольных учреждений, которая стартует с 2025 года по поручению президента России. По словам Русинова, Минпросвещения РФ одобрены две из восьми заявок Архангельской области по ремонту зданий детских садов в 2025 году. Объем федерального финансирования на каждый объект составил 62,8 миллиона рублей, в том числе 4 миллиона рублей на оснащение средствами обучения и воспитания. На 2026 и 2027 годы отбор для включения в президентскую программу прошли еще 14 детских садов региона. Со своей стороны регион должен выполнить требования по софинансированию, антитеррористической защищенности объектов, благоустройству территорий, повышению квалификации воспитателей. Парламентарии обратили внимание на необходимость максимального вовлечения глав муниципалитетов и местных депутатов в процесс подготовки и проведения ремонтных работ, а также комплексного подхода к модернизации школ и детских садов. "Практика показывает, что когда глава муниципального образования лично занимается объектом, многие управленческие решения удается принимать оперативно, и это приводит к нужному результату", – отметила Прокопьева.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, архангельская область, архангельск, россия