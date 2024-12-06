https://ria.ru/20241206/shkola-1987827388.html

ЧОП в краснодарской школе, где произошло нападение, проверяли в этом году

ЧОП в краснодарской школе, где произошло нападение, проверяли в этом году - РИА Новости, 06.12.2024

ЧОП в краснодарской школе, где произошло нападение, проверяли в этом году

Росгвардия Кубани заявила, что проводила проверку ЧОП школы Краснодара, где произошло нападение с ножом, в 2024 году. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T21:20

2024-12-06T21:20

2024-12-06T21:25

нападение в краснодарской школе

происшествия

краснодар

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987814931_0:421:960:961_1920x0_80_0_0_e7b40287f52b092b2349ea6a7b6f38c4.jpg

КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Росгвардия Кубани заявила, что проводила проверку ЧОП школы Краснодара, где произошло нападение с ножом, в 2024 году.По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта три подростка получили ножевые ранения. Всего в результате конфликта пострадали пять человек - три из них госпитализированы, у двух - легкие травмы. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства."Информация, опубликованная в социальных сетях, о том, что последний раз Росгвардия проверяла частное охранное предприятие шесть лет назад, не соответствует действительности. Последняя проверка данного ЧОП проведена сотрудниками Росгвардии в этом году", - сообщили в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20241206/zaderzhanie-1987815484.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нападение в краснодарской школе, происшествия, краснодар, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)