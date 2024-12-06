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ЧОП в краснодарской школе, где произошло нападение, проверяли в этом году - РИА Новости, 06.12.2024
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21:20 06.12.2024 (обновлено: 21:25 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/shkola-1987827388.html
ЧОП в краснодарской школе, где произошло нападение, проверяли в этом году
ЧОП в краснодарской школе, где произошло нападение, проверяли в этом году - РИА Новости, 06.12.2024
ЧОП в краснодарской школе, где произошло нападение, проверяли в этом году
Росгвардия Кубани заявила, что проводила проверку ЧОП школы Краснодара, где произошло нападение с ножом, в 2024 году. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T21:20
2024-12-06T21:25
нападение в краснодарской школе
происшествия
краснодар
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Росгвардия Кубани заявила, что проводила проверку ЧОП школы Краснодара, где произошло нападение с ножом, в 2024 году.По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта три подростка получили ножевые ранения. Всего в результате конфликта пострадали пять человек - три из них госпитализированы, у двух - легкие травмы. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства."Информация, опубликованная в социальных сетях, о том, что последний раз Росгвардия проверяла частное охранное предприятие шесть лет назад, не соответствует действительности. Последняя проверка данного ЧОП проведена сотрудниками Росгвардии в этом году", - сообщили в Telegram-канале ведомства.
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нападение в краснодарской школе, происшествия, краснодар, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Нападение в краснодарской школе, Происшествия, Краснодар, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
ЧОП в краснодарской школе, где произошло нападение, проверяли в этом году

Росгвардия Кубани заявила, что проверяла ЧОП школы, где произошло ЧП, в 2024 г

© Фото : соцсетиМесто происшествия, где трое учеников пострадали после конфликта в школе поселка Российского на Кубани
Место происшествия, где трое учеников пострадали после конфликта в школе поселка Российского на Кубани - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : соцсети
Место происшествия, где трое учеников пострадали после конфликта в школе поселка Российского на Кубани
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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Росгвардия Кубани заявила, что проводила проверку ЧОП школы Краснодара, где произошло нападение с ножом, в 2024 году.
По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта три подростка получили ножевые ранения. Всего в результате конфликта пострадали пять человек - три из них госпитализированы, у двух - легкие травмы. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства.
«
"Информация, опубликованная в социальных сетях, о том, что последний раз Росгвардия проверяла частное охранное предприятие шесть лет назад, не соответствует действительности. Последняя проверка данного ЧОП проведена сотрудниками Росгвардии в этом году", - сообщили в Telegram-канале ведомства.
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Нападение в краснодарской школеПроисшествияКраснодарФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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