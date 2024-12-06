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Песков назвал Союзное государство самой продвинутой формой интеграции - РИА Новости, 06.12.2024
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Союзное государство
 
15:23 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/sg-1987740775.html
Песков назвал Союзное государство самой продвинутой формой интеграции
Песков назвал Союзное государство самой продвинутой формой интеграции - РИА Новости, 06.12.2024
Песков назвал Союзное государство самой продвинутой формой интеграции
Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства развивают самую продвинутую форму интеграции на постсоветском пространстве, в повестке отношений Москвы и... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:23
2024-12-06T15:23
союзное государство
россия
белоруссия
москва
дмитрий песков
политика
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства развивают самую продвинутую форму интеграции на постсоветском пространстве, в повестке отношений Москвы и Минска очень много вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сама логика существования наших двух стран, наших двух народов диктует необходимость развития, наверное, самой продвинутой формы интеграции на пространстве бывшего Советского Союза", - сказал Песков журналистам, говоря об отношениях двух стран в рамках Союзного государства. Он напомнил, что формировать эту самую продвинутую форму интеграции страны начали еще четверть века назад. Песков подчеркнул, что на повестке дня очень много вопросов.
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россия, белоруссия, москва, дмитрий песков, политика
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Москва, Дмитрий Песков, Политика
Песков назвал Союзное государство самой продвинутой формой интеграции

Песков назвал СГ самой продвинутой формой интеграции на пространстве СССР

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства развивают самую продвинутую форму интеграции на постсоветском пространстве, в повестке отношений Москвы и Минска очень много вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сама логика существования наших двух стран, наших двух народов диктует необходимость развития, наверное, самой продвинутой формы интеграции на пространстве бывшего Советского Союза", - сказал Песков журналистам, говоря об отношениях двух стран в рамках Союзного государства.
Он напомнил, что формировать эту самую продвинутую форму интеграции страны начали еще четверть века назад. Песков подчеркнул, что на повестке дня очень много вопросов.
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