https://ria.ru/20241206/sg-1987740775.html

Песков назвал Союзное государство самой продвинутой формой интеграции

Песков назвал Союзное государство самой продвинутой формой интеграции - РИА Новости, 06.12.2024

Песков назвал Союзное государство самой продвинутой формой интеграции

Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства развивают самую продвинутую форму интеграции на постсоветском пространстве, в повестке отношений Москвы и... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:23

2024-12-06T15:23

2024-12-06T15:23

союзное государство

россия

белоруссия

москва

дмитрий песков

политика

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства развивают самую продвинутую форму интеграции на постсоветском пространстве, в повестке отношений Москвы и Минска очень много вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сама логика существования наших двух стран, наших двух народов диктует необходимость развития, наверное, самой продвинутой формы интеграции на пространстве бывшего Советского Союза", - сказал Песков журналистам, говоря об отношениях двух стран в рамках Союзного государства. Он напомнил, что формировать эту самую продвинутую форму интеграции страны начали еще четверть века назад. Песков подчеркнул, что на повестке дня очень много вопросов.

https://ria.ru/20241206/dogovor-1987739384.html

россия

белоруссия

москва

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россия, белоруссия, москва, дмитрий песков, политика