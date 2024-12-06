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Греф заявил о сокращении "матрасно-подушечных" денег у россиян - РИА Новости, 06.12.2024
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14:59 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/sberezheniya-1987732574.html
Греф заявил о сокращении "матрасно-подушечных" денег у россиян
Греф заявил о сокращении "матрасно-подушечных" денег у россиян - РИА Новости, 06.12.2024
Греф заявил о сокращении "матрасно-подушечных" денег у россиян
Объем сбережений россиян "под подушкой" сократился за последние полгода на 20%, сказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая в ходе Дня инвестора. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:59
2024-12-06T14:59
экономика
россия
герман греф
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Объем сбережений россиян "под подушкой" сократился за последние полгода на 20%, сказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая в ходе Дня инвестора. "Мы видим исторически самые низкие запасы "матрасных" денег. Люди вытаскивают деньги из подушек и матрасов, все несут на депозиты, что не может не радовать, потому что это, конечно, позволит экономике активнее использовать эти ресурсы и людям зарабатывать. … Мы оцениваем за последние полгода сокращение "матрасно-подушечных" денег примерно на 20%", - сказал Греф. При этом он отметил, что это является рациональным поведением людей. "Рациональность у людей достаточно высокая… Между подушкой и депозитом разница 29%, сразу треть", - добавил он. Ранее в декабре зампред правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что доля наличных средств россиян в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, достигла минимума за последние шесть лет и на текущий момент составляет порядка 15%. По оценке банка, россияне в наличной форме хранят примерно 15,9 триллиона рублей и около 94 миллиардов иностранной валюты в долларовом эквиваленте. По последним данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады ноября выросла на 0,65 процентного пункта и достигла исторического рекорда в 21,56% годовых.
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экономика, россия, герман греф, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Герман Греф, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Греф заявил о сокращении "матрасно-подушечных" денег у россиян

Греф: объем сбережений "под подушкой" у россиян сократился за полгода на 20%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Объем сбережений россиян "под подушкой" сократился за последние полгода на 20%, сказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая в ходе Дня инвестора.
«
"Мы видим исторически самые низкие запасы "матрасных" денег. Люди вытаскивают деньги из подушек и матрасов, все несут на депозиты, что не может не радовать, потому что это, конечно, позволит экономике активнее использовать эти ресурсы и людям зарабатывать. … Мы оцениваем за последние полгода сокращение "матрасно-подушечных" денег примерно на 20%", - сказал Греф.
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При этом он отметил, что это является рациональным поведением людей. "Рациональность у людей достаточно высокая… Между подушкой и депозитом разница 29%, сразу треть", - добавил он.
Ранее в декабре зампред правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что доля наличных средств россиян в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, достигла минимума за последние шесть лет и на текущий момент составляет порядка 15%. По оценке банка, россияне в наличной форме хранят примерно 15,9 триллиона рублей и около 94 миллиардов иностранной валюты в долларовом эквиваленте.
По последним данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады ноября выросла на 0,65 процентного пункта и достигла исторического рекорда в 21,56% годовых.
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ЭкономикаРоссияГерман ГрефСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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