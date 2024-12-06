Греф заявил о сокращении "матрасно-подушечных" денег у россиян
Греф: объем сбережений "под подушкой" у россиян сократился за полгода на 20%
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке
Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Объем сбережений россиян "под подушкой" сократился за последние полгода на 20%, сказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая в ходе Дня инвестора.
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"Мы видим исторически самые низкие запасы "матрасных" денег. Люди вытаскивают деньги из подушек и матрасов, все несут на депозиты, что не может не радовать, потому что это, конечно, позволит экономике активнее использовать эти ресурсы и людям зарабатывать. … Мы оцениваем за последние полгода сокращение "матрасно-подушечных" денег примерно на 20%", - сказал Греф.
При этом он отметил, что это является рациональным поведением людей. "Рациональность у людей достаточно высокая… Между подушкой и депозитом разница 29%, сразу треть", - добавил он.
Ранее в декабре зампред правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что доля наличных средств россиян в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, достигла минимума за последние шесть лет и на текущий момент составляет порядка 15%. По оценке банка, россияне в наличной форме хранят примерно 15,9 триллиона рублей и около 94 миллиардов иностранной валюты в долларовом эквиваленте.
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