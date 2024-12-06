https://ria.ru/20241206/sberezheniya-1987732574.html

Греф заявил о сокращении "матрасно-подушечных" денег у россиян

Греф заявил о сокращении "матрасно-подушечных" денег у россиян - РИА Новости, 06.12.2024

Греф заявил о сокращении "матрасно-подушечных" денег у россиян

Объем сбережений россиян "под подушкой" сократился за последние полгода на 20%, сказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая в ходе Дня инвестора. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:59

2024-12-06T14:59

2024-12-06T14:59

экономика

россия

герман греф

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Объем сбережений россиян "под подушкой" сократился за последние полгода на 20%, сказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая в ходе Дня инвестора. "Мы видим исторически самые низкие запасы "матрасных" денег. Люди вытаскивают деньги из подушек и матрасов, все несут на депозиты, что не может не радовать, потому что это, конечно, позволит экономике активнее использовать эти ресурсы и людям зарабатывать. … Мы оцениваем за последние полгода сокращение "матрасно-подушечных" денег примерно на 20%", - сказал Греф. При этом он отметил, что это является рациональным поведением людей. "Рациональность у людей достаточно высокая… Между подушкой и депозитом разница 29%, сразу треть", - добавил он. Ранее в декабре зампред правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что доля наличных средств россиян в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, достигла минимума за последние шесть лет и на текущий момент составляет порядка 15%. По оценке банка, россияне в наличной форме хранят примерно 15,9 триллиона рублей и около 94 миллиардов иностранной валюты в долларовом эквиваленте. По последним данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады ноября выросла на 0,65 процентного пункта и достигла исторического рекорда в 21,56% годовых.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, герман греф, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)