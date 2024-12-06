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Подозреваемого в убийстве двух пенсионеров в Сарове арестовали - РИА Новости, 06.12.2024
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12:08 06.12.2024 (обновлено: 12:22 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/sarov-1987688770.html
Подозреваемого в убийстве двух пенсионеров в Сарове арестовали
Подозреваемого в убийстве двух пенсионеров в Сарове арестовали - РИА Новости, 06.12.2024
Подозреваемого в убийстве двух пенсионеров в Сарове арестовали
Мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве двух пенсионеров в Сарове, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в прокуратуре Нижегородской области . РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:08
2024-12-06T12:22
происшествия
саров
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве двух пенсионеров в Сарове, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в прокуратуре Нижегородской области . Вечером в среду в квартире дома по проспекту Ленина были обнаружены тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77-летней женщины с отчлененной головой. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Вскоре был задержан подозреваемый - 29-летний житель Сарова. "С учетом позиции прокуратуры подозреваемому в убийстве двух лиц в городе Саров судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 дней", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20241205/ubiystvo-1987532787.html
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происшествия, саров, нижегородская область, россия
Происшествия, Саров, Нижегородская область, Россия
Подозреваемого в убийстве двух пенсионеров в Сарове арестовали

Подозреваемого в убийстве двух пенсионеров в Сарове арестовали на два месяца

© Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской областиМужчина, подозреваемый в жестоком убийстве двух пенсионеров в Сарове, арестован
Мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве двух пенсионеров в Сарове, арестован - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области
Мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве двух пенсионеров в Сарове, арестован
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве двух пенсионеров в Сарове, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в прокуратуре Нижегородской области .
Вечером в среду в квартире дома по проспекту Ленина были обнаружены тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77-летней женщины с отчлененной головой. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Вскоре был задержан подозреваемый - 29-летний житель Сарова.
"С учетом позиции прокуратуры подозреваемому в убийстве двух лиц в городе Саров судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 дней", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
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