https://ria.ru/20241206/saransk-1987703514.html
Форум студенческих семей Приволжья проходит в Саранске
Форум студенческих семей Приволжья проходит в Саранске - РИА Новости, 06.12.2024
Форум студенческих семей Приволжья проходит в Саранске
Форум студенческих семей Приволжского федерального округа "Студ7Я" проходит в Саранске, сообщает в пятницу пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T13:07
2024-12-06T13:07
2024-12-06T13:49
республика мордовия
артем здунов
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
саранск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964896195_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7002643b9234dbd30b050a568e7dbc5d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Форум студенческих семей Приволжского федерального округа "Студ7Я" проходит в Саранске, сообщает в пятницу пресс-служба главы Мордовии.В открытии форума приняли участие представители Ассоциации законодательных органов ПФО, Ассоциации молодежных парламентов ПФО, студенческие семьи – победители отборочного этапа форума."Этот форум - важное рабочее мероприятие: здесь и знакомства, и друзья, и обмен опытом, мы будем выходить и на конкретные решения, связанные с поддержкой студенческих семей. Мордовия будет активно участвовать в новом нацпроекте "Семья", хорошо работают наши вузы – следят за тем, как живут студенческие семьи, какой у них быт. Это тоже очень нужно. Для нас важно, что мы вошли в число семи регионов ПФО, где работает семейная ипотека под 6%", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова.Заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев подчеркнул, что в округе много делается для поддержки семьи и семейных ценностей. Так, много лет проводится конкурс "Успешная семья Приволжья", его элементы вошли в проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" - в 2023 году появился конкурс "Это у нас семейное", в котором участвуют все поколения семьи.Координатор Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО, председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что практики поддержки студенческих семей есть в разных регионах страны, но они пока разрозненные, их необходимо собрать воедино. "Пусть форум станет отправной точкой для создания новых проектов, которые изменят не только жизнь студентов, но и всего общества", - заявила председатель молодежного парламента при госсобрании Мордовии Виктория Богдашкина.
https://ria.ru/20241204/mordoviya-1987294554.html
саранск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964896195_102:0:1245:857_1920x0_80_0_0_9f2a34bb7fa9444466a6c2c02e166695.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артем здунов, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , саранск
Республика Мордовия, Артем Здунов, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Саранск
Форум студенческих семей Приволжья проходит в Саранске
Здунов: форум студенческих семей Приволжья "Студ7Я" проходит в Саранске
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Форум студенческих семей Приволжского федерального округа "Студ7Я" проходит в Саранске, сообщает в пятницу пресс-служба главы Мордовии.
В открытии форума приняли участие представители Ассоциации законодательных органов ПФО, Ассоциации молодежных парламентов ПФО, студенческие семьи – победители отборочного этапа форума.
"Этот форум - важное рабочее мероприятие: здесь и знакомства, и друзья, и обмен опытом, мы будем выходить и на конкретные решения, связанные с поддержкой студенческих семей. Мордовия будет активно участвовать в новом нацпроекте "Семья", хорошо работают наши вузы – следят за тем, как живут студенческие семьи, какой у них быт. Это тоже очень нужно. Для нас важно, что мы вошли в число семи регионов ПФО, где работает семейная ипотека под 6%", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова.
Заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев подчеркнул, что в округе много делается для поддержки семьи и семейных ценностей. Так, много лет проводится конкурс "Успешная семья Приволжья", его элементы вошли в проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" - в 2023 году появился конкурс "Это у нас семейное", в котором участвуют все поколения семьи.
Координатор Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО, председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что практики поддержки студенческих семей есть в разных регионах страны, но они пока разрозненные, их необходимо собрать воедино. "Пусть форум станет отправной точкой для создания новых проектов, которые изменят не только жизнь студентов, но и всего общества", - заявила председатель молодежного парламента при госсобрании Мордовии Виктория Богдашкина.