https://ria.ru/20241206/saransk-1987703514.html

Форум студенческих семей Приволжья проходит в Саранске

Форум студенческих семей Приволжья проходит в Саранске - РИА Новости, 06.12.2024

Форум студенческих семей Приволжья проходит в Саранске

Форум студенческих семей Приволжского федерального округа "Студ7Я" проходит в Саранске, сообщает в пятницу пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T13:07

2024-12-06T13:07

2024-12-06T13:49

республика мордовия

артем здунов

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

саранск

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Форум студенческих семей Приволжского федерального округа "Студ7Я" проходит в Саранске, сообщает в пятницу пресс-служба главы Мордовии.В открытии форума приняли участие представители Ассоциации законодательных органов ПФО, Ассоциации молодежных парламентов ПФО, студенческие семьи – победители отборочного этапа форума."Этот форум - важное рабочее мероприятие: здесь и знакомства, и друзья, и обмен опытом, мы будем выходить и на конкретные решения, связанные с поддержкой студенческих семей. Мордовия будет активно участвовать в новом нацпроекте "Семья", хорошо работают наши вузы – следят за тем, как живут студенческие семьи, какой у них быт. Это тоже очень нужно. Для нас важно, что мы вошли в число семи регионов ПФО, где работает семейная ипотека под 6%", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова.Заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев подчеркнул, что в округе много делается для поддержки семьи и семейных ценностей. Так, много лет проводится конкурс "Успешная семья Приволжья", его элементы вошли в проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" - в 2023 году появился конкурс "Это у нас семейное", в котором участвуют все поколения семьи.Координатор Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО, председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что практики поддержки студенческих семей есть в разных регионах страны, но они пока разрозненные, их необходимо собрать воедино. "Пусть форум станет отправной точкой для создания новых проектов, которые изменят не только жизнь студентов, но и всего общества", - заявила председатель молодежного парламента при госсобрании Мордовии Виктория Богдашкина.

https://ria.ru/20241204/mordoviya-1987294554.html

саранск

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артем здунов, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , саранск