https://ria.ru/20241206/sahalin-1987664122.html
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 06.12.2024
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона
Экстренное предупреждение объявлено на субботу в семи муниципальных образованиях Сахалина и Курил в связи с прохождением очередного циклона, информирует... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T10:18
2024-12-06T10:18
2024-12-06T10:18
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 дек – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено на субботу в семи муниципальных образованиях Сахалина и Курил в связи с прохождением очередного циклона, информирует региональный главк МЧС России. "В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - отмечается в сообщении ведомства. По данным сахалинского управления Росгидромета, седьмого декабря на территории Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского и Охинского районов ожидаются метель, местами сильный снег, порывы ветра 22-27 метров в секунду. Похожие метеоусловия синоптики прогнозируют в субботу в Южно-Курильском и Курильском городских округах: снегопад, ветер от 23 до 28 метров в секунду. Спасатели рекомендуют на время прохождения циклона без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов.
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РИА Новости
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россия, сахалин, александровск-сахалинский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, происшествия
Россия, Сахалин, Александровск-Сахалинский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Происшествия
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона
На Сахалине и Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона