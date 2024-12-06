https://ria.ru/20241206/sahalin-1987664122.html

На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона

На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 06.12.2024

На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона

Экстренное предупреждение объявлено на субботу в семи муниципальных образованиях Сахалина и Курил в связи с прохождением очередного циклона, информирует... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T10:18

2024-12-06T10:18

2024-12-06T10:18

россия

сахалин

александровск-сахалинский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 дек – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено на субботу в семи муниципальных образованиях Сахалина и Курил в связи с прохождением очередного циклона, информирует региональный главк МЧС России. "В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - отмечается в сообщении ведомства. По данным сахалинского управления Росгидромета, седьмого декабря на территории Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского и Охинского районов ожидаются метель, местами сильный снег, порывы ветра 22-27 метров в секунду. Похожие метеоусловия синоптики прогнозируют в субботу в Южно-Курильском и Курильском городских округах: снегопад, ветер от 23 до 28 метров в секунду. Спасатели рекомендуют на время прохождения циклона без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сахалин, александровск-сахалинский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, происшествия