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На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 06.12.2024
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10:18 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/sahalin-1987664122.html
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 06.12.2024
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона
Экстренное предупреждение объявлено на субботу в семи муниципальных образованиях Сахалина и Курил в связи с прохождением очередного циклона, информирует... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T10:18
2024-12-06T10:18
россия
сахалин
александровск-сахалинский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 дек – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено на субботу в семи муниципальных образованиях Сахалина и Курил в связи с прохождением очередного циклона, информирует региональный главк МЧС России. "В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - отмечается в сообщении ведомства. По данным сахалинского управления Росгидромета, седьмого декабря на территории Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского и Охинского районов ожидаются метель, местами сильный снег, порывы ветра 22-27 метров в секунду. Похожие метеоусловия синоптики прогнозируют в субботу в Южно-Курильском и Курильском городских округах: снегопад, ветер от 23 до 28 метров в секунду. Спасатели рекомендуют на время прохождения циклона без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов.
https://ria.ru/20241122/mashiny-1985133949.html
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россия
сахалин
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россия, сахалин, александровск-сахалинский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, происшествия
Россия, Сахалин, Александровск-Сахалинский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Происшествия
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона

На Сахалине и Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкЛюди на одной из улиц Южно-Сахалинска во время снегопада
Люди на одной из улиц Южно-Сахалинска во время снегопада - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Люди на одной из улиц Южно-Сахалинска во время снегопада. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 дек – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено на субботу в семи муниципальных образованиях Сахалина и Курил в связи с прохождением очередного циклона, информирует региональный главк МЧС России.
"В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - отмечается в сообщении ведомства.
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По данным сахалинского управления Росгидромета, седьмого декабря на территории Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского и Охинского районов ожидаются метель, местами сильный снег, порывы ветра 22-27 метров в секунду. Похожие метеоусловия синоптики прогнозируют в субботу в Южно-Курильском и Курильском городских округах: снегопад, ветер от 23 до 28 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют на время прохождения циклона без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов.
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РоссияСахалинАлександровск-СахалинскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрПроисшествия
 
 
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