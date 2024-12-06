В США забили тревогу из-за предупреждения России
SC: своими действиями Запад приближает ядерный конфликт с Россией
© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр
© Министерство обороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Безответственные провокации Запада и игнорирование измененной ядерной доктрины России лишь приближают ядерный конфликт, написало издание Strategic Culture.
"Запад путает сдержанность Путина в принятии крайних решений с блефом, но результатом этого легкомыслия может стать истребляющая ядерная война, которая уже близка как никогда и не достигала — за исключением кубинского кризиса — таких масштабов во время холодной войны. Наша цивилизация продолжает испытывать пределы возможностей Москвы, идет провокация за провокацией, в основном в политических и пропагандистских целях", — говорится в материале.
Ядерный шантаж: джентльмены опять меняют правила
Вчера, 08:00
Отмечается, что западные лидеры ведут себя безответственно, когда отказываются воспринимать всерьез изменения в российской ядерной доктрине и осознавать реальность рисков эскалации. Подчеркивается, что именно такая стратегия подводит мир к пропасти.
Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны будут считать их совместным нападением на РФ.