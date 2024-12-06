https://ria.ru/20241206/rossiya-1987665110.html

В США забили тревогу из-за предупреждения России

В США забили тревогу из-за предупреждения России - РИА Новости, 06.12.2024

В США забили тревогу из-за предупреждения России

Безответственные провокации Запада и игнорирование измененной ядерной доктрины России лишь приближают ядерный конфликт, написало издание Strategic Culture. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T10:21

2024-12-06T10:21

2024-12-06T18:59

специальная военная операция на украине

россия

москва

владимир путин

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984988930_166:94:1920:1080_1920x0_80_0_0_fea9e17e9505c8bee231d94206d04040.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Безответственные провокации Запада и игнорирование измененной ядерной доктрины России лишь приближают ядерный конфликт, написало издание Strategic Culture."Запад путает сдержанность Путина в принятии крайних решений с блефом, но результатом этого легкомыслия может стать истребляющая ядерная война, которая уже близка как никогда и не достигала — за исключением кубинского кризиса — таких масштабов во время холодной войны. Наша цивилизация продолжает испытывать пределы возможностей Москвы, идет провокация за провокацией, в основном в политических и пропагандистских целях", — говорится в материале.Отмечается, что западные лидеры ведут себя безответственно, когда отказываются воспринимать всерьез изменения в российской ядерной доктрине и осознавать реальность рисков эскалации. Подчеркивается, что именно такая стратегия подводит мир к пропасти.Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны будут считать их совместным нападением на РФ.

https://ria.ru/20241206/shantazh-1987613724.html

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987632156.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, владимир путин, сша, в мире