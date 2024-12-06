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В США забили тревогу из-за предупреждения России - РИА Новости, 06.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:21 06.12.2024 (обновлено: 18:59 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/rossiya-1987665110.html
В США забили тревогу из-за предупреждения России
В США забили тревогу из-за предупреждения России - РИА Новости, 06.12.2024
В США забили тревогу из-за предупреждения России
Безответственные провокации Запада и игнорирование измененной ядерной доктрины России лишь приближают ядерный конфликт, написало издание Strategic Culture. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T10:21
2024-12-06T18:59
специальная военная операция на украине
россия
москва
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Безответственные провокации Запада и игнорирование измененной ядерной доктрины России лишь приближают ядерный конфликт, написало издание Strategic Culture."Запад путает сдержанность Путина в принятии крайних решений с блефом, но результатом этого легкомыслия может стать истребляющая ядерная война, которая уже близка как никогда и не достигала — за исключением кубинского кризиса — таких масштабов во время холодной войны. Наша цивилизация продолжает испытывать пределы возможностей Москвы, идет провокация за провокацией, в основном в политических и пропагандистских целях", — говорится в материале.Отмечается, что западные лидеры ведут себя безответственно, когда отказываются воспринимать всерьез изменения в российской ядерной доктрине и осознавать реальность рисков эскалации. Подчеркивается, что именно такая стратегия подводит мир к пропасти.Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны будут считать их совместным нападением на РФ.
https://ria.ru/20241206/shantazh-1987613724.html
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россия, москва, владимир путин, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Владимир Путин, США, В мире
В США забили тревогу из-за предупреждения России

SC: своими действиями Запад приближает ядерный конфликт с Россией

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Министерство обороны РФ
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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Безответственные провокации Запада и игнорирование измененной ядерной доктрины России лишь приближают ядерный конфликт, написало издание Strategic Culture.
"Запад путает сдержанность Путина в принятии крайних решений с блефом, но результатом этого легкомыслия может стать истребляющая ядерная война, которая уже близка как никогда и не достигала — за исключением кубинского кризиса — таких масштабов во время холодной войны. Наша цивилизация продолжает испытывать пределы возможностей Москвы, идет провокация за провокацией, в основном в политических и пропагандистских целях", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Ядерный шантаж: джентльмены опять меняют правила
Вчера, 08:00
Отмечается, что западные лидеры ведут себя безответственно, когда отказываются воспринимать всерьез изменения в российской ядерной доктрине и осознавать реальность рисков эскалации. Подчеркивается, что именно такая стратегия подводит мир к пропасти.
Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны будут считать их совместным нападением на РФ.
Интервью Сергея Лаврова радиостанциям Sputnik, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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