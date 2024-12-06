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На Украине признали, что российская РЭБ создает множество проблем для ВСУ
На Украине признали, что российская РЭБ создает множество проблем для ВСУ - РИА Новости, 06.12.2024
На Украине признали, что российская РЭБ создает множество проблем для ВСУ
Россия несмотря на санкции Запада способна создавать эффективная средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что создает немало проблем ВСУ на поле боя, заявил... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:12
2024-12-06T15:12
2024-12-06T15:12
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия несмотря на санкции Запада способна создавать эффективная средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что создает немало проблем ВСУ на поле боя, заявил заместитель начальника Центра инноваций и оборонных технологий минобороны Украины Артем Мартыненко. "Использование радиоэлектронных средств на поле боя на Украине огромно. И изо дня в день, даже несмотря на санкции Запада, россияне... способны эффективно создавать радиоэлектронные системы, и это создает для нас множество проблем", - сказал Мартыненко в интервью изданию Breaking Defense. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что российские войска постепенно адаптируют средства РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов и смогут в будущем все чаще перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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технологии, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
На Украине признали, что российская РЭБ создает множество проблем для ВСУ
Мартыненко заявил, что РЭБ России срздает немало проблем для ВСУ