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На Украине признали, что российская РЭБ создает множество проблем для ВСУ - РИА Новости, 06.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/rossija-1987737509.html
На Украине признали, что российская РЭБ создает множество проблем для ВСУ
На Украине признали, что российская РЭБ создает множество проблем для ВСУ - РИА Новости, 06.12.2024
На Украине признали, что российская РЭБ создает множество проблем для ВСУ
Россия несмотря на санкции Запада способна создавать эффективная средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что создает немало проблем ВСУ на поле боя, заявил... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:12
2024-12-06T15:12
специальная военная операция на украине
технологии
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия несмотря на санкции Запада способна создавать эффективная средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что создает немало проблем ВСУ на поле боя, заявил заместитель начальника Центра инноваций и оборонных технологий минобороны Украины Артем Мартыненко. "Использование радиоэлектронных средств на поле боя на Украине огромно. И изо дня в день, даже несмотря на санкции Запада, россияне... способны эффективно создавать радиоэлектронные системы, и это создает для нас множество проблем", - сказал Мартыненко в интервью изданию Breaking Defense. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что российские войска постепенно адаптируют средства РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов и смогут в будущем все чаще перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240309/vsu-1931966964.html
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технологии, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
На Украине признали, что российская РЭБ создает множество проблем для ВСУ

Мартыненко заявил, что РЭБ России срздает немало проблем для ВСУ

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкРЭБ "Синица"
РЭБ Синица - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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РЭБ "Синица" . Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия несмотря на санкции Запада способна создавать эффективная средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что создает немало проблем ВСУ на поле боя, заявил заместитель начальника Центра инноваций и оборонных технологий минобороны Украины Артем Мартыненко.
"Использование радиоэлектронных средств на поле боя на Украине огромно. И изо дня в день, даже несмотря на санкции Запада, россияне... способны эффективно создавать радиоэлектронные системы, и это создает для нас множество проблем", - сказал Мартыненко в интервью изданию Breaking Defense.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что российские войска постепенно адаптируют средства РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов и смогут в будущем все чаще перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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