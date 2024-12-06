Россия до сих пор не может проверить свою собственность после ареста Обамой
Лавров: Россия до сих пор не может проверить собственность после ареста Обамой
© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия до сих пор не может проверить, в каком состоянии находится ее собственность после ареста экс-президентом США Бараком Обамой, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Барак Обама выслал российских дипломатов, как раз в самом конце декабря. 120 человек вместе с членами семей. Он сделал это намеренно и потребовал, чтобы они уехали в день, когда не было прямого рейса в Москву из Вашингтона. Им бы пришлось ехать в Нью-Йорк на автобусах со всем багажом и детьми. В то же время Обама объявил об аресте объектов дипломатической собственности России. Нам до сих пор не удается проверить, в каком состоянии находится российская собственность", - сказал Лавров в интервью Такеру Карлсону.
Он отметил, что эта собственность была дипломатическими зданиями, а американцы не позволяют проверить ее, несмотря на международные конвенции, так как якобы, на эти здания больше не распространяется дипломатический иммунитет. По словам Лаврова, такое решение США было односторонним и не подкреплено международным правом.
Глава МИД РФ также подчеркнул, что такое решение Обамы не создавало "многообещающую почву" для сотрудничества приходящей тогда к власти администрации Дональда Трампа.
В конце 2016 года администрация президента Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", США тогда закрыли два жилых комплекса, являвшихся дипломатической собственностью РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США. Позднее, в августе, американские власти потребовали закрыть консульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, мотивируя это ответом на предложение сократить численность работников дипмиссии США в России.
В Москве действия Вашингтона называли "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности.
Интервью Карлсона с Лавровым опубликуют в ночь на пятницу
5 декабря, 11:41