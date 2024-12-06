https://ria.ru/20241206/rospotrebnadzor-1987684047.html
В кафе "Моремания" в Москве выявили нарушения
В кафе "Моремания" в Москве выявили нарушения - РИА Новости, 06.12.2024
В кафе "Моремания" в Москве выявили нарушения
Столичное управление Роспотребнадзора в ходе проверки двух кафе "Моремания" в Москве сняли с реализации 73 килограмма кулинарной продукции, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T11:47
2024-12-06T11:47
2024-12-06T11:47
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Столичное управление Роспотребнадзора в ходе проверки двух кафе "Моремания" в Москве сняли с реализации 73 килограмма кулинарной продукции, сообщается на сайте ведомства. Там уточнили, что столичный Роспотребнадзор провел внеплановые выездные проверки в двух кафе "Моремания" на улице Киевская и проспекте Мира из-за публикации репортажа "SHOT-ПРОВЕРКА" в СМИ и в связи с запросом депутата Государственной Думы о нарушениях санитарных требований. "В ходе проведения внеплановых выездных проверок в период с 02.12.2024 по 04.12.2024 информация, опубликованная в СМИ, подтвердилась … Снято с реализации 73 килограмма кулинарной продукции, в том числе полуфабрикатов и сырья", - говорится в тексте. Сообщается, что в рамках проверок специалисты провели отбор проб для лабораторного исследования образцов готовых блюд и полуфабрикатов кулинарной продукции, взяли смывы с объектов окружающей среды. Из-за того, что выявленные нарушения представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, помещения ресторанов были опечатаны. "Материалы административных дел в отношении юридических лиц направлены для рассмотрения по подведомственности в районные суды в целях принятия решения об административном приостановлении деятельности хозяйствующих субъектов на срок до 90 суток", - говорится в материале.
https://ria.ru/20240820/produkty-1967432310.html
https://ria.ru/20241024/zefir-1979853314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В кафе "Моремания" в Москве выявили нарушения
Роспотребнадзор опечатал два кафе "Моремания" в Москве из-за нарушений
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Столичное управление Роспотребнадзора в ходе проверки двух кафе "Моремания" в Москве сняли с реализации 73 килограмма кулинарной продукции, сообщается на сайте
ведомства.
Там уточнили, что столичный Роспотребнадзор
провел внеплановые выездные проверки в двух кафе "Моремания" на улице Киевская и проспекте Мира из-за публикации репортажа "SHOT-ПРОВЕРКА" в СМИ и в связи с запросом депутата Государственной Думы о нарушениях санитарных требований.
"В ходе проведения внеплановых выездных проверок в период с 02.12.2024 по 04.12.2024 информация, опубликованная в СМИ, подтвердилась … Снято с реализации 73 килограмма кулинарной продукции, в том числе полуфабрикатов и сырья", - говорится в тексте.
Сообщается, что в рамках проверок специалисты провели отбор проб для лабораторного исследования образцов готовых блюд и полуфабрикатов кулинарной продукции, взяли смывы с объектов окружающей среды.
Из-за того, что выявленные нарушения представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, помещения ресторанов были опечатаны.
"Материалы административных дел в отношении юридических лиц направлены для рассмотрения по подведомственности в районные суды в целях принятия решения об административном приостановлении деятельности хозяйствующих субъектов на срок до 90 суток", - говорится в материале.