https://ria.ru/20241206/reyting-1987806108.html

Смоленская область заняла 8 место в нацрейтинге прозрачности закупок

Смоленская область заняла 8 место в нацрейтинге прозрачности закупок - РИА Новости, 06.12.2024

Смоленская область заняла 8 место в нацрейтинге прозрачности закупок

Смоленская область заняла восьмое место в Национальном рейтинге прозрачности закупок по итогам этого года, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T18:42

2024-12-06T18:42

2024-12-06T18:42

смоленская область

смоленская область

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Смоленская область заняла восьмое место в Национальном рейтинге прозрачности закупок по итогам этого года, сообщает пресс-служба регионального правительства. В Торгово-промышленной палате России прошло 19-е ежегодное награждение победителей Национального рейтинга прозрачности закупок. Смоленская область заняла восьмое место среди 85 субъектов РФ, принявших участие в проекте, и получила наивысшую оценку рейтинга — "Гарантированная прозрачность". На мероприятии традиционно присутствовали регуляторы, представители крупнейших заказчиков и независимые эксперты. Целью Национального рейтинга прозрачности закупок является не только награждение лидеров рейтинга, но и создание платформы для диалога между участниками рынка для обмена лучшими практиками в сфере государственных закупок. "Высокая оценка смоленской контрактной системы в рамках Национального рейтинга – это результат целенаправленного совершенствования всех процедур в госзаказе, внедрения современных цифровых решений и активного вовлечения малого и среднего бизнеса", - отметил губернатор региона Анохин, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

https://ria.ru/20241205/gubernatoranokhin-1987597370.html

https://ria.ru/20241204/vrachi-1987394691.html

смоленская область

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смоленская область, россия