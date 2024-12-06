https://ria.ru/20241206/rassledovanie-1987676186.html

СК завершил расследование дела о расстреле троих российских военнопленных

СК завершил расследование дела о расстреле троих российских военнопленных - РИА Новости, 06.12.2024

СК завершил расследование дела о расстреле троих российских военнопленных

Российские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении украинского солдата Александра Гусака, который по приказу командира расстрелял троих... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T11:11

2024-12-06T11:11

2024-12-06T11:23

специальная военная операция на украине

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

украина

вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении украинского солдата Александра Гусака, который по приказу командира расстрелял троих российских пленных в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Украинский военнопленный Гусак ранее рассказал РИА Новости, что его взводу была поставлена задача расстрелять гражданский поезд в Курской области, они окопались на 363-м километре железной дороги - недалеко от села Коренево. Во время боя в плен были взяты три российских солдата. По его словам, он якобы не хотел их убивать, "но выбора не было". После приказа командира он ушел на свою позицию и оттуда через кусты открыл огонь по пленным солдатам."Завершено расследование в отношении военнослужащего 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александра Гусака, который убил троих пленных российских военнослужащих. Наряду с имеющейся видеозаписью произошедшего обвиняемый дал признательные показания об обстоятельствах преступления", - сказали в СК РФ.

https://ria.ru/20241206/obvinenie-1987679018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, украина, вооруженные силы украины, курская область