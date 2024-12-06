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СК завершил расследование дела о расстреле троих российских военнопленных - РИА Новости, 06.12.2024
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11:11 06.12.2024 (обновлено: 11:23 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/rassledovanie-1987676186.html
СК завершил расследование дела о расстреле троих российских военнопленных
СК завершил расследование дела о расстреле троих российских военнопленных - РИА Новости, 06.12.2024
СК завершил расследование дела о расстреле троих российских военнопленных
Российские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении украинского солдата Александра Гусака, который по приказу командира расстрелял троих... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T11:11
2024-12-06T11:23
специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
украина
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении украинского солдата Александра Гусака, который по приказу командира расстрелял троих российских пленных в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Украинский военнопленный Гусак ранее рассказал РИА Новости, что его взводу была поставлена задача расстрелять гражданский поезд в Курской области, они окопались на 363-м километре железной дороги - недалеко от села Коренево. Во время боя в плен были взяты три российских солдата. По его словам, он якобы не хотел их убивать, "но выбора не было". После приказа командира он ушел на свою позицию и оттуда через кусты открыл огонь по пленным солдатам."Завершено расследование в отношении военнослужащего 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александра Гусака, который убил троих пленных российских военнослужащих. Наряду с имеющейся видеозаписью произошедшего обвиняемый дал признательные показания об обстоятельствах преступления", - сказали в СК РФ.
https://ria.ru/20241206/obvinenie-1987679018.html
россия
украина
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, украина, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины, Курская область
СК завершил расследование дела о расстреле троих российских военнопленных

СК завершил расследование дела украинца Гусака о расстреле троих военнопленных

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении украинского солдата Александра Гусака, который по приказу командира расстрелял троих российских пленных в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Украинский военнопленный Гусак ранее рассказал РИА Новости, что его взводу была поставлена задача расстрелять гражданский поезд в Курской области, они окопались на 363-м километре железной дороги - недалеко от села Коренево. Во время боя в плен были взяты три российских солдата. По его словам, он якобы не хотел их убивать, "но выбора не было". После приказа командира он ушел на свою позицию и оттуда через кусты открыл огонь по пленным солдатам.
"Завершено расследование в отношении военнослужащего 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александра Гусака, который убил троих пленных российских военнослужащих. Наряду с имеющейся видеозаписью произошедшего обвиняемый дал признательные показания об обстоятельствах преступления", - сказали в СК РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияУкраинаВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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