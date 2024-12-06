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СвДП Германии призвала немедленно разрешить поставки ракет Taurus Украине - РИА Новости, 06.12.2024
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18:28 06.12.2024 (обновлено: 18:50 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/rakety-1987798969.html
СвДП Германии призвала немедленно разрешить поставки ракет Taurus Украине
СвДП Германии призвала немедленно разрешить поставки ракет Taurus Украине - РИА Новости, 06.12.2024
СвДП Германии призвала немедленно разрешить поставки ракет Taurus Украине
Свободная демократическая партия (СвДП) Германии, ранее покинувшая правящую коалицию, вынесла на обсуждение бундестага резолюцию с призывом поставить крылатые... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T18:28
2024-12-06T18:50
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Свободная демократическая партия (СвДП) Германии, ранее покинувшая правящую коалицию, вынесла на обсуждение бундестага резолюцию с призывом поставить крылатые ракеты Taurus Украине. Трансляция дебатов шла на сайте бундестага. "Немецкому правительству необходимо немедленно разрешить поставки крылатых ракет Taurus, чтобы дать Украине возможность наносить удары по военным объектам, таким как склады боеприпасов, логистические центры, маршруты снабжения и командные пункты, расположенные далеко за линией фронта", - говорится в тексте резолюции. Согласно призыву СвДП, необходимо предоставить в распоряжение Украины "всё необходимое оружие и боеприпасы без дальнейших задержек и без ограничения дальности". Другие требования включают в себя "конкретную перспективу на вступление Украины в НАТО" и еще один пакет помощи для Украины, согласованный с европейскими партнерами еще до вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января 2025 года. "Социал-демократическая партия и канцлер неоднократно пытались выдать свои колебания и нерешительность за осмотрительность. Неоднократно, как например, в вопросе поставки танков, канцлер, наконец, уступал и поставки осуществлялись, но этого всегда было слишком мало и слишком поздно", - заявил в ходе дебатов глава фракции свободных демократов в бундестаге Кристиан Дюрр. По его словам, вместо того, чтобы дожидаться вступления Трампа в должность президента, "Европа должна политически вырасти и взять на себя ответственность за собственную безопасность". "Этот конфликт не может быть завершен только за счет дополнительных поставок оружия. Нужна не только военная и политическая помощь, но и готовность обдумать дипломатические пути к прекращению огня", - сказал депутат от Социал-демократической партии Германии Джо Вайнгартен. "Мы ни в коем случае не поддержим эту резолюцию СвДП", - добавил он. Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и давать Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241205/sholts-1987436097.html
https://ria.ru/20241204/germanija-1987377148.html
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в мире, украина, германия, россия, дональд трамп, олаф шольц, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Дональд Трамп, Олаф Шольц, Сергей Лавров, НАТО
СвДП Германии призвала немедленно разрешить поставки ракет Taurus Украине

Свободная демократическая партия ФРГ выступила за поставку ракет Taurus Украине

CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350Ракета Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350 - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Свободная демократическая партия (СвДП) Германии, ранее покинувшая правящую коалицию, вынесла на обсуждение бундестага резолюцию с призывом поставить крылатые ракеты Taurus Украине.
Трансляция дебатов шла на сайте бундестага. "Немецкому правительству необходимо немедленно разрешить поставки крылатых ракет Taurus, чтобы дать Украине возможность наносить удары по военным объектам, таким как склады боеприпасов, логистические центры, маршруты снабжения и командные пункты, расположенные далеко за линией фронта", - говорится в тексте резолюции.
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Согласно призыву СвДП, необходимо предоставить в распоряжение Украины "всё необходимое оружие и боеприпасы без дальнейших задержек и без ограничения дальности". Другие требования включают в себя "конкретную перспективу на вступление Украины в НАТО" и еще один пакет помощи для Украины, согласованный с европейскими партнерами еще до вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января 2025 года.
«
"Социал-демократическая партия и канцлер неоднократно пытались выдать свои колебания и нерешительность за осмотрительность. Неоднократно, как например, в вопросе поставки танков, канцлер, наконец, уступал и поставки осуществлялись, но этого всегда было слишком мало и слишком поздно", - заявил в ходе дебатов глава фракции свободных демократов в бундестаге Кристиан Дюрр.
По его словам, вместо того, чтобы дожидаться вступления Трампа в должность президента, "Европа должна политически вырасти и взять на себя ответственность за собственную безопасность". "Этот конфликт не может быть завершен только за счет дополнительных поставок оружия. Нужна не только военная и политическая помощь, но и готовность обдумать дипломатические пути к прекращению огня", - сказал депутат от Социал-демократической партии Германии Джо Вайнгартен.
"Мы ни в коем случае не поддержим эту резолюцию СвДП", - добавил он.
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Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и давать Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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