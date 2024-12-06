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Путин оценил затраты на размещение "Орешника" в Белоруссии - РИА Новости, 06.12.2024
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Союзное государство
 
17:26 06.12.2024 (обновлено: 18:58 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/putin-1987809941.html
Путин оценил затраты на размещение "Орешника" в Белоруссии
Путин оценил затраты на размещение "Орешника" в Белоруссии - РИА Новости, 06.12.2024
Путин оценил затраты на размещение "Орешника" в Белоруссии
Президент России Владимир Путин заявил, что для размещения комплексов "Орешник" в Белоруссии потребуются минимальные затраты в связи с инфраструктурным... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:26
2024-12-06T18:58
союзное государство
белоруссия
россия
ссср
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для размещения комплексов "Орешник" в Белоруссии потребуются минимальные затраты в связи с инфраструктурным наследием республики со времен СССР. После заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске лидер Белоруссии Александр Лукашенко озвучил просьбу разместить комплексы "Орешник" на территории Белоруссии. Путин назвал размещение комплексов в Белоруссии возможным уже во второй половине 2025 года. "На это потребуются и минимальные затраты, имя в виду, что в Белоруссии остались определенные инфраструктурные возможности еще со времен Советского Союза", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241206/oreshnik-1987770870.html
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белоруссия, россия, ссср, владимир путин, александр лукашенко
Союзное государство, Белоруссия, Россия, СССР, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин оценил затраты на размещение "Орешника" в Белоруссии

Путин: на размещение "Орешника" в Белоруссии потребуются минимальные затраты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии подписания документов по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания документов по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания документов по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для размещения комплексов "Орешник" в Белоруссии потребуются минимальные затраты в связи с инфраструктурным наследием республики со времен СССР.
После заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске лидер Белоруссии Александр Лукашенко озвучил просьбу разместить комплексы "Орешник" на территории Белоруссии. Путин назвал размещение комплексов в Белоруссии возможным уже во второй половине 2025 года.
«
"На это потребуются и минимальные затраты, имя в виду, что в Белоруссии остались определенные инфраструктурные возможности еще со времен Советского Союза", - сказал Путин.
Кадр видео удара Орешником - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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Союзное государствоБелоруссияРоссияСССРВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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