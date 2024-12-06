https://ria.ru/20241206/putin-1987809941.html

Путин оценил затраты на размещение "Орешника" в Белоруссии

Путин оценил затраты на размещение "Орешника" в Белоруссии - РИА Новости, 06.12.2024

Путин оценил затраты на размещение "Орешника" в Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что для размещения комплексов "Орешник" в Белоруссии потребуются минимальные затраты в связи с инфраструктурным... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T17:26

2024-12-06T17:26

2024-12-06T18:58

союзное государство

белоруссия

россия

ссср

владимир путин

александр лукашенко

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для размещения комплексов "Орешник" в Белоруссии потребуются минимальные затраты в связи с инфраструктурным наследием республики со времен СССР. После заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске лидер Белоруссии Александр Лукашенко озвучил просьбу разместить комплексы "Орешник" на территории Белоруссии. Путин назвал размещение комплексов в Белоруссии возможным уже во второй половине 2025 года. "На это потребуются и минимальные затраты, имя в виду, что в Белоруссии остались определенные инфраструктурные возможности еще со времен Советского Союза", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241206/oreshnik-1987770870.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, ссср, владимир путин, александр лукашенко