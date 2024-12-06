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"Орешник" не имеет аналогов, заявил Путин - РИА Новости, 06.12.2024
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Союзное государство
 
17:02 06.12.2024 (обновлено: 17:45 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/putin-1987768886.html
"Орешник" не имеет аналогов, заявил Путин
"Орешник" не имеет аналогов, заявил Путин - РИА Новости, 06.12.2024
"Орешник" не имеет аналогов, заявил Путин
Такие новейшие российские ракетные системы, как "Орешник", не имеют аналогов в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:02
2024-12-06T17:45
союзное государство
владимир путин
россия
минск
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Такие новейшие российские ракетные системы, как "Орешник", не имеют аналогов в мире, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, такие новейшие системы, как "Орешник", не имеют аналогов в мире. В случае группового применения они сопоставимы с применением ядерного оружия, но оружием массового уничтожения не являются", - заявил Путин после заседания заседания высшего Госсовета Союзного государства в Минске.В отличие от оружия массового поражения, "Орешник" является высокоточной системой, пояснил президент России."Это высокоточное оружие, оно бьет не по площадям. И добивается результата не за счет своей мощи, а за счет точности. Это первое. А второе: в случае группового применения одного, двух, трех комплексов по силе удара оно является таким же, как ядерное, но не заражает местность, не имеет никаких радиационных последствий, поскольку нет никакого ядерного компонента в боевой части этих ракет", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20241206/oreshnik-1987770870.html
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владимир путин, россия, минск
Союзное государство, Владимир Путин, Россия, Минск
"Орешник" не имеет аналогов, заявил Путин

Путин заявил, что у "Орешника" нет аналогов в мире

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Такие новейшие российские ракетные системы, как "Орешник", не имеют аналогов в мире, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, такие новейшие системы, как "Орешник", не имеют аналогов в мире. В случае группового применения они сопоставимы с применением ядерного оружия, но оружием массового уничтожения не являются", - заявил Путин после заседания заседания высшего Госсовета Союзного государства в Минске.
В отличие от оружия массового поражения, "Орешник" является высокоточной системой, пояснил президент России.
"Это высокоточное оружие, оно бьет не по площадям. И добивается результата не за счет своей мощи, а за счет точности. Это первое. А второе: в случае группового применения одного, двух, трех комплексов по силе удара оно является таким же, как ядерное, но не заражает местность, не имеет никаких радиационных последствий, поскольку нет никакого ядерного компонента в боевой части этих ракет", - подчеркнул Путин.
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Союзное государствоВладимир ПутинРоссияМинск
 
 
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