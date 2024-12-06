Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о работе построенной в Белоруссии АЭС - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/putin-1987749150.html
Путин рассказал о работе построенной в Белоруссии АЭС
Путин рассказал о работе построенной в Белоруссии АЭС - РИА Новости, 06.12.2024
Путин рассказал о работе построенной в Белоруссии АЭС
Президент России Владимир Путин заявил, что построенная в Белоруссии атомная электростанция работает в плановом режиме, у нее хорошие показатели. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:55
2024-12-06T15:55
в мире
россия
белоруссия
гродненская область
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белорусская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155285/65/1552856526_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e254877407629996569df6bbfe05cbd9.jpg
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что построенная в Белоруссии атомная электростанция работает в плановом режиме, у нее хорошие показатели. "В плановом режиме функционирует построенная "Росатомом" Белорусская атомная электростанция. Общая выработка электроэнергии на двух ее блоках превысила 36 миллиардов киловатт-часов, в том числе 14 миллиардов в текущем году, что уже на 20% выше, чем за весь 2023 год. Это хорошие показатели", - сказал Путин на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. Белорусская АЭС общей мощностью 2,4 ГВт построена в городе Островец Гродненской области. Для БелАЭС был выбран российский проект АЭС с передовыми реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Станция полностью вошла в строй осенью 2023 года. Ранее президент России Владимир Путин прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. В этом году Договору о создании Союзного государства исполняется 25 лет.
https://ria.ru/20241206/aes-1987714237.html
россия
белоруссия
гродненская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155285/65/1552856526_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6bcfb0968bca3e31b4b9ac9ba464eb0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, гродненская область, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белорусская аэс
В мире, Россия, Белоруссия, Гродненская область, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Белорусская АЭС
Путин рассказал о работе построенной в Белоруссии АЭС

Путин заявил, что построенная в Белоруссии АЭС работает в плановом режиме

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкУказатель на Белорусскую АЭС
Указатель на Белорусскую АЭС - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Указатель на Белорусскую АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что построенная в Белоруссии атомная электростанция работает в плановом режиме, у нее хорошие показатели.
«
"В плановом режиме функционирует построенная "Росатомом" Белорусская атомная электростанция. Общая выработка электроэнергии на двух ее блоках превысила 36 миллиардов киловатт-часов, в том числе 14 миллиардов в текущем году, что уже на 20% выше, чем за весь 2023 год. Это хорошие показатели", - сказал Путин на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.
Белорусская АЭС общей мощностью 2,4 ГВт построена в городе Островец Гродненской области. Для БелАЭС был выбран российский проект АЭС с передовыми реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Станция полностью вошла в строй осенью 2023 года.
Ранее президент России Владимир Путин прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. В этом году Договору о создании Союзного государства исполняется 25 лет.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Белоруссия готова к строительству второй АЭС совместно с Россией
Вчера, 14:19
 
В миреРоссияБелоруссияГродненская областьВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Белорусская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала