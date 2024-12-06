https://ria.ru/20241206/putin-1987749150.html

Путин рассказал о работе построенной в Белоруссии АЭС

Путин рассказал о работе построенной в Белоруссии АЭС - РИА Новости, 06.12.2024

Путин рассказал о работе построенной в Белоруссии АЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что построенная в Белоруссии атомная электростанция работает в плановом режиме, у нее хорошие показатели. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:55

2024-12-06T15:55

2024-12-06T15:55

в мире

россия

белоруссия

гродненская область

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

белорусская аэс

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что построенная в Белоруссии атомная электростанция работает в плановом режиме, у нее хорошие показатели. "В плановом режиме функционирует построенная "Росатомом" Белорусская атомная электростанция. Общая выработка электроэнергии на двух ее блоках превысила 36 миллиардов киловатт-часов, в том числе 14 миллиардов в текущем году, что уже на 20% выше, чем за весь 2023 год. Это хорошие показатели", - сказал Путин на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. Белорусская АЭС общей мощностью 2,4 ГВт построена в городе Островец Гродненской области. Для БелАЭС был выбран российский проект АЭС с передовыми реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Станция полностью вошла в строй осенью 2023 года. Ранее президент России Владимир Путин прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. В этом году Договору о создании Союзного государства исполняется 25 лет.

https://ria.ru/20241206/aes-1987714237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, белоруссия, гродненская область, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белорусская аэс