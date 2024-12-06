https://ria.ru/20241206/putin-1987746913.html

Путин оценил договор о едином с Белоруссией электроэнергетическом рынке

Путин оценил договор о едином с Белоруссией электроэнергетическом рынке - РИА Новости, 06.12.2024

Путин оценил договор о едином с Белоруссией электроэнергетическом рынке

Договор России и Белоруссии о едином электроэнергетическом рынке позволит снизить расходы для потребителей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:44

2024-12-06T15:44

2024-12-06T15:44

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белоруссия

владимир путин

экономика

в мире

союзное государство

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Договор России и Белоруссии о едином электроэнергетическом рынке позволит снизить расходы для потребителей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Согласован и готов к подписанию сегодня договор о формировании единого электроэнергетического рынка, о чем Александр Григорьевич тоже уже рассказал. И это решение позволит снизить цены для конечных потребителей как в России, так и в Белоруссии", - сказал Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

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россия, белоруссия, владимир путин, экономика, в мире, союзное государство