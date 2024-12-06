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Путин считает верным прогноз по товарообороту России и Белоруссии
Путин считает верным прогноз по товарообороту России и Белоруссии - РИА Новости, 06.12.2024
Путин считает верным прогноз по товарообороту России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин считает достаточно верным прогноз по товарообороту РФ и Белоруссии в 2024 году в 60 миллиардов долларов. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:09
2024-12-06T15:09
2024-12-06T15:26
россия
белоруссия
владимир путин
экономика
александр лукашенко
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает достаточно верным прогноз по товарообороту РФ и Белоруссии в 2024 году в 60 миллиардов долларов.В ходе своего выступления на заседании Высшего государственного совета Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что товарооборот Белоруссии и РФ в этом году может достигнуть 60 миллиардов долларов."Эффективность российско-белорусской интеграции наглядно подтверждают и растущие показатели товарооборота. Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) уже назвал предполагаемые цифры до конца года. Это прогноз, я думаю, что он достаточно верный", - сказал Путин на заседании Высшего государственного совета.
https://ria.ru/20241206/putin-1987736714.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир путин, экономика, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Экономика, Александр Лукашенко
Путин считает верным прогноз по товарообороту России и Белоруссии
Путин назвал верным прогноз по товарообороту РФ и Белоруссии в 2024 г в $60 млрд