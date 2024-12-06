https://ria.ru/20241206/putin-1987736806.html

Путин считает верным прогноз по товарообороту России и Белоруссии

Путин считает верным прогноз по товарообороту России и Белоруссии - РИА Новости, 06.12.2024

Путин считает верным прогноз по товарообороту России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин считает достаточно верным прогноз по товарообороту РФ и Белоруссии в 2024 году в 60 миллиардов долларов. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:09

2024-12-06T15:09

2024-12-06T15:26

россия

белоруссия

владимир путин

экономика

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2ca22c2b78abae578ac50b4ba0da2ae.jpg

МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает достаточно верным прогноз по товарообороту РФ и Белоруссии в 2024 году в 60 миллиардов долларов.В ходе своего выступления на заседании Высшего государственного совета Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что товарооборот Белоруссии и РФ в этом году может достигнуть 60 миллиардов долларов."Эффективность российско-белорусской интеграции наглядно подтверждают и растущие показатели товарооборота. Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) уже назвал предполагаемые цифры до конца года. Это прогноз, я думаю, что он достаточно верный", - сказал Путин на заседании Высшего государственного совета.

https://ria.ru/20241206/putin-1987736714.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, владимир путин, экономика, александр лукашенко