https://ria.ru/20241206/putin-1987736714.html
Путин рассказал о промышленном сотрудничестве с Белоруссией
Путин рассказал о промышленном сотрудничестве с Белоруссией - РИА Новости, 06.12.2024
Путин рассказал о промышленном сотрудничестве с Белоруссией
Россия и Белоруссия наращивают промышленную кооперацию с акцентом на импортозамещение, в этом смысле внешние ограничения играют скорее положительную роль,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:09
2024-12-06T15:09
2024-12-06T16:01
белоруссия
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия наращивают промышленную кооперацию с акцентом на импортозамещение, в этом смысле внешние ограничения играют скорее положительную роль, заявил президент РФ Владимир Путин."Растут масштабы двусторонней промышленной кооперации с акцентом на импортозамещение и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, что очень важно в современных условиях, а еще важнее - на перспективу. Как мне некоторые коллеги из российского правительства говорят: только бы ничего здесь не отменяли", - сказал Путин на заседании Высшего Госсовета Союзного государства.Он признал, что существуют проблемы, связанные с "определенными ограничениями"."Но освобождение внутреннего российского рынка для наших производителей в области реального производства в промышленности в целом, так же, как и в свое время это было с сельхозпроизводством, в конечном итоге играет больше положительную роль, чем создает проблем", - добавил Путин.Российский лидер подчеркнул, что партнерство РФ и Белоруссии налажено не только в области промышленности, но и в наукоемких отраслях - в цифровизации и микроэлектроники, в сфере информатизации.
https://ria.ru/20241206/putin-1987735341.html
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белоруссия, россия, экономика, владимир путин
Белоруссия, Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин рассказал о промышленном сотрудничестве с Белоруссией
Путин заявил, что Россия и Белоруссия стремятся к импортозамещению
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия наращивают промышленную кооперацию с акцентом на импортозамещение, в этом смысле внешние ограничения играют скорее положительную роль, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Растут масштабы двусторонней промышленной кооперации с акцентом на импортозамещение и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, что очень важно в современных условиях, а еще важнее - на перспективу. Как мне некоторые коллеги из российского правительства говорят: только бы ничего здесь не отменяли", - сказал Путин
на заседании Высшего Госсовета Союзного государства.
Он признал, что существуют проблемы, связанные с "определенными ограничениями".
"Но освобождение внутреннего российского рынка для наших производителей в области реального производства в промышленности в целом, так же, как и в свое время это было с сельхозпроизводством, в конечном итоге играет больше положительную роль, чем создает проблем", - добавил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что партнерство РФ
и Белоруссии
налажено не только в области промышленности, но и в наукоемких отраслях - в цифровизации и микроэлектроники, в сфере информатизации.