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Лукашенко: Минску и Москве нужно больше общих импортозамещающих проектов
Лукашенко: Минску и Москве нужно больше общих импортозамещающих проектов - РИА Новости, 06.12.2024
Лукашенко: Минску и Москве нужно больше общих импортозамещающих проектов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужно гораздо больше общих импортозамещающих проектов, а не всего лишь 27. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:39
2024-12-06T15:39
2024-12-06T15:39
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужно гораздо больше общих импортозамещающих проектов, а не всего лишь 27. "Мы уже приступили к реализации совместных проектов в таких областях, как микроэлектроника, станкостроение, авиастроение, судостроение. Но пока движемся не совсем так", - сказал он на заседании Высшего Госсовета Союзного государства Белоруссии и РФ в пятницу в Минске. Президент Белоруссии отметил, что на сегодняшний день реализуются лишь 27 импортозамещающих проектов. "Для объединенного рынка Беларуси и России, объем которого оценивается в 2 триллиона долларов по совокупному ВВП, эта цифра должна быть, я думаю, в сотни раз больше. Выгоду от таких проектов получит как Беларусь, так и Россия", - отметил он. По словам Лукашенко, в обеих странах благодаря кооперации создаются новые рабочие места, появляются новые инновационные продукты.
https://ria.ru/20241206/torgovlya-1987743744.html
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белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, москва, в мире, союзное государство
Белоруссия, Минск, Россия, Александр Лукашенко, Москва, В мире, Союзное государство
Лукашенко: Минску и Москве нужно больше общих импортозамещающих проектов
Лукашенко: Минску и Москве нужно гораздо больше общих импортозамещающих проектов