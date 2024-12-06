https://ria.ru/20241206/proekt-1987745492.html

Лукашенко: Минску и Москве нужно больше общих импортозамещающих проектов

Лукашенко: Минску и Москве нужно больше общих импортозамещающих проектов - РИА Новости, 06.12.2024

Лукашенко: Минску и Москве нужно больше общих импортозамещающих проектов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужно гораздо больше общих импортозамещающих проектов, а не всего лишь 27. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:39

2024-12-06T15:39

2024-12-06T15:39

белоруссия

минск

россия

александр лукашенко

москва

в мире

союзное государство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749588838_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_5ccbad65625bfe48e8067636c0342a67.jpg

МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужно гораздо больше общих импортозамещающих проектов, а не всего лишь 27. "Мы уже приступили к реализации совместных проектов в таких областях, как микроэлектроника, станкостроение, авиастроение, судостроение. Но пока движемся не совсем так", - сказал он на заседании Высшего Госсовета Союзного государства Белоруссии и РФ в пятницу в Минске. Президент Белоруссии отметил, что на сегодняшний день реализуются лишь 27 импортозамещающих проектов. "Для объединенного рынка Беларуси и России, объем которого оценивается в 2 триллиона долларов по совокупному ВВП, эта цифра должна быть, я думаю, в сотни раз больше. Выгоду от таких проектов получит как Беларусь, так и Россия", - отметил он. По словам Лукашенко, в обеих странах благодаря кооперации создаются новые рабочие места, появляются новые инновационные продукты.

https://ria.ru/20241206/torgovlya-1987743744.html

https://ria.ru/20241206/putin-1987743578.html

белоруссия

минск

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, москва, в мире, союзное государство