https://ria.ru/20241206/pridnestrove-1987812265.html
В Приднестровье оценили риск прекращения подачи российского газа
В Приднестровье оценили риск прекращения подачи российского газа - РИА Новости, 06.12.2024
В Приднестровье оценили риск прекращения подачи российского газа
Первый зампредседателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Сергей Оболоник заявил в пятницу, РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T19:08
2024-12-06T19:08
2024-12-06T20:26
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ТИРАСПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Первый зампредседателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Сергей Оболоник заявил в пятницу, что есть высокий риск прекращения подачи российского газа в ПМР. Ранее глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. "В настоящий момент однозначно риски по обеспечению природным газом в Приднестровье следует оценивать как крайне высокие. Все необходимые решения по транзиту, регулярные решения, которые выносятся в обычном штатном режиме, к сожалению, время принятия этих решений уже истекло, когда делаются годовые квартальные контракты", - сказал Оболоник, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР. Он сообщил, что накануне приднестровская делегация была в Москве. По словам Оболоника, был проведен ряд встреч с уполномоченными представителями органов государственной власти Российской Федерации. "Безусловно, проблема все так же находится в фокусе особого внимания. Мы проработали возможный сценарий как осуществления поставок, так и способов решения этой проблемы. Безусловно, со стороны Приднестровья была доведена вся полная информация о тех событиях, которые могут являться следствием прекращения поставок газа, о гуманитарных и социальных проблемах населения, прежде всего, Приднестровья, которое потеряет доступ к природному газу", - отметил Оболоник. Он также добавил, что в случае прекращения поставок газа в Приднестровье возникнут риски осуществления промышленной, сельскохозяйственной, экономической деятельности. По его словам, возможны проблемы и в обычных процессах жизнедеятельности, обеспечении продовольствием, отоплением в домах. "Российская сторона достаточно плотно погрузилась в возможные сценарии развития событий. Безусловно, с особым вниманием отнеслась ко всей представленной нами информации, и можно уверенно сказать, что в настоящий момент вопрос прорабатывается", - подытожил Оболоник. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240530/gaz-1949528982.html
https://ria.ru/20241123/energetika-1985391418.html
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молдавия, кишинев, европа, газпром, молдовагаз, в мире
Молдавия, Кишинев, Европа, Газпром, Молдовагаз, В мире
В Приднестровье оценили риск прекращения подачи российского газа
Министр Оболоник заявил о риске риск прекращения подачи российского газа в ПМР
ТИРАСПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Первый зампредседателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Сергей Оболоник заявил в пятницу, что есть высокий риск прекращения подачи российского газа в ПМР.
Ранее глава минэнерго Молдавии
Виктор Парликов заявил, что "Газпром
" предложил Кишиневу
вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу
через Украину
истекает в конце 2024 года. Киев
неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
"В настоящий момент однозначно риски по обеспечению природным газом в Приднестровье следует оценивать как крайне высокие. Все необходимые решения по транзиту, регулярные решения, которые выносятся в обычном штатном режиме, к сожалению, время принятия этих решений уже истекло, когда делаются годовые квартальные контракты", - сказал Оболоник, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
Он сообщил, что накануне приднестровская делегация была в Москве
. По словам Оболоника, был проведен ряд встреч с уполномоченными представителями органов государственной власти Российской Федерации. "Безусловно, проблема все так же находится в фокусе особого внимания. Мы проработали возможный сценарий как осуществления поставок, так и способов решения этой проблемы. Безусловно, со стороны Приднестровья была доведена вся полная информация о тех событиях, которые могут являться следствием прекращения поставок газа, о гуманитарных и социальных проблемах населения, прежде всего, Приднестровья, которое потеряет доступ к природному газу", - отметил Оболоник.
Он также добавил, что в случае прекращения поставок газа в Приднестровье возникнут риски осуществления промышленной, сельскохозяйственной, экономической деятельности. По его словам, возможны проблемы и в обычных процессах жизнедеятельности, обеспечении продовольствием, отоплением в домах.
"Российская сторона достаточно плотно погрузилась в возможные сценарии развития событий. Безусловно, с особым вниманием отнеслась ко всей представленной нами информации, и можно уверенно сказать, что в настоящий момент вопрос прорабатывается", - подытожил Оболоник.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз
" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.