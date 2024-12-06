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В Белгородском зоопарке умер капибара Рудольф - РИА Новости, 06.12.2024
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12:12 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/prichina-1987689683.html
В Белгородском зоопарке умер капибара Рудольф
В Белгородском зоопарке умер капибара Рудольф - РИА Новости, 06.12.2024
В Белгородском зоопарке умер капибара Рудольф
Белгородский зоопарк сообщил, что капибара по кличке Рудольф скончался из-за онкологического заболевания. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:12
2024-12-06T12:12
общество
москва
белгород
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БЕЛГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Белгородский зоопарк сообщил, что капибара по кличке Рудольф скончался из-за онкологического заболевания. В конце июня текущего года детеныш капибары появился в белгородском зоопарке – его в качестве подарка передали коллеги из Московского зоопарка. В конце сентября зоопарк сообщил, что в ходе планового обследования обнаружили у Рудольфа снижение веса, увеличение лимфоузлов и затруднённое дыхание. Животное перевели для постановки диагноза и лечения в Москву. В октябре по результатам многократных анализов у капибары была диагностирована лимфома. "К сожалению, Рудольф не выжил. Болезнь победила. Новости печальные, но ожидаемые: онкология у грызунов развивается достаточно стремительно. И надежды практически не было", - говорится в Telegram-канале зоопарка. Там отметили, что ветеринарные врачи сделали всё возможное и были с ним до конца. "Мягких тебе облачков, любимый крошка Ру, наш добродушный кокосик, наша звёздочка, ты навсегда останешься в наших сердцах и будешь первым капибарином в истории Белгородской области", - добавили в зоосаде. В октябре пресс-служба зоопарка сообщала о планах отправить из Москвы в Белгород второго детёныша капибары, брата Рудольфа. В пятницу РИА Новости уточнили в пресс-службе, что животное пока не привезли, однако в зоопарке активно строят просторный теплый вольер для капибар и продолжаются поиски девочки.
https://ria.ru/20240706/kapibara-1957852620.html
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общество, москва, белгород, московский зоопарк
Общество, Москва, Белгород, Московский зоопарк
В Белгородском зоопарке умер капибара Рудольф

Белгородский зоопарк сообщил о смерти капибары по кличке Рудольф

© Фото : Белгородского зоопарк/ВКонтактеКапибара Рудольф
Капибара Рудольф - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Белгородского зоопарк/ВКонтакте
Капибара Рудольф. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Белгородский зоопарк сообщил, что капибара по кличке Рудольф скончался из-за онкологического заболевания.
В конце июня текущего года детеныш капибары появился в белгородском зоопарке – его в качестве подарка передали коллеги из Московского зоопарка. В конце сентября зоопарк сообщил, что в ходе планового обследования обнаружили у Рудольфа снижение веса, увеличение лимфоузлов и затруднённое дыхание. Животное перевели для постановки диагноза и лечения в Москву. В октябре по результатам многократных анализов у капибары была диагностирована лимфома.
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"К сожалению, Рудольф не выжил. Болезнь победила. Новости печальные, но ожидаемые: онкология у грызунов развивается достаточно стремительно. И надежды практически не было", - говорится в Telegram-канале зоопарка.
Там отметили, что ветеринарные врачи сделали всё возможное и были с ним до конца.
"Мягких тебе облачков, любимый крошка Ру, наш добродушный кокосик, наша звёздочка, ты навсегда останешься в наших сердцах и будешь первым капибарином в истории Белгородской области", - добавили в зоосаде.
В октябре пресс-служба зоопарка сообщала о планах отправить из Москвы в Белгород второго детёныша капибары, брата Рудольфа. В пятницу РИА Новости уточнили в пресс-службе, что животное пока не привезли, однако в зоопарке активно строят просторный теплый вольер для капибар и продолжаются поиски девочки.
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