https://ria.ru/20241206/pravitelstvo-1987832204.html

Правительство установило цены на экзамены по русскому языку для мигрантов

Правительство установило цены на экзамены по русскому языку для мигрантов - РИА Новости, 06.12.2024

Правительство установило цены на экзамены по русскому языку для мигрантов

Правительство РФ установило цены на экзамены по русскому языку для мигрантов, об этом свидетельствует соответствующее постановление кабмина. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T22:29

2024-12-06T22:29

2024-12-06T22:29

общество

россия

мигранты

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Правительство РФ установило цены на экзамены по русскому языку для мигрантов, об этом свидетельствует соответствующее постановление кабмина. "Установить, что размер платы за прием экзаменов для целей приобретения гражданства Российской Федерации составляет: а) по русскому языку - 2 950 рублей; б) по истории России и основам законодательства Российской Федерации - 2 950 рублей", - говорится в документе. Кроме того, установлен размер платы за проведение экзамена по русскому языку как иностранному для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство - 5 900 рублей. Для получения разрешения на работу либо патента, указанного в статье 133 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", цена за прием экзамена составит 3 800 рублей.

https://ria.ru/20241109/putin-1982872533.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, мигранты