https://ria.ru/20241206/pravitelstvo-1987832204.html
Правительство установило цены на экзамены по русскому языку для мигрантов
Правительство установило цены на экзамены по русскому языку для мигрантов - РИА Новости, 06.12.2024
Правительство установило цены на экзамены по русскому языку для мигрантов
Правительство РФ установило цены на экзамены по русскому языку для мигрантов, об этом свидетельствует соответствующее постановление кабмина. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T22:29
2024-12-06T22:29
2024-12-06T22:29
общество
россия
мигранты
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Правительство РФ установило цены на экзамены по русскому языку для мигрантов, об этом свидетельствует соответствующее постановление кабмина. "Установить, что размер платы за прием экзаменов для целей приобретения гражданства Российской Федерации составляет: а) по русскому языку - 2 950 рублей; б) по истории России и основам законодательства Российской Федерации - 2 950 рублей", - говорится в документе. Кроме того, установлен размер платы за проведение экзамена по русскому языку как иностранному для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство - 5 900 рублей. Для получения разрешения на работу либо патента, указанного в статье 133 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", цена за прием экзамена составит 3 800 рублей.
https://ria.ru/20241109/putin-1982872533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мигранты
Общество, Россия, Мигранты
Правительство установило цены на экзамены по русскому языку для мигрантов
Оплата экзамена по русскому языку для мигрантов составит от 2 950 до 5 900 руб
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Правительство РФ установило цены на экзамены по русскому языку для мигрантов, об этом свидетельствует соответствующее постановление кабмина.
«
"Установить, что размер платы за прием экзаменов для целей приобретения гражданства Российской Федерации составляет: а) по русскому языку - 2 950 рублей; б) по истории России
и основам законодательства Российской Федерации - 2 950 рублей", - говорится в документе.
Кроме того, установлен размер платы за проведение экзамена по русскому языку как иностранному для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство - 5 900 рублей.
Для получения разрешения на работу либо патента, указанного в статье 133 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", цена за прием экзамена составит 3 800 рублей.