https://ria.ru/20241206/pozhar-1987646931.html
В Нижнем Новгороде горит складское здание
В Нижнем Новгороде горит складское здание - РИА Новости, 06.12.2024
В Нижнем Новгороде горит складское здание
Складское здание горит в Нижнем Новгороде на площади 8,4 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T07:42
2024-12-06T07:42
2024-12-06T09:34
происшествия
нижний новгород
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Складское здание горит в Нижнем Новгороде на площади 8,4 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС. "Пожар произошел в производственно-складском здании по адресу: Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, дом 320Б", — говорится в релизе.По предварительным данным, у здания обрушилась кровля на площади в 900 квадратных метров. По информации ведомства, пострадавших нет.В МЧС отметили, что к тушению возгорания уже привлекли более ста человек и 35 единиц техники.
https://ria.ru/20241202/pozhar-1986868692.html
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происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде горит складское здание
На Московском шоссе в Нижнем Новгороде загорелось производственное здание